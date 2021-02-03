Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 3 февраля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В посёлке Вороныск приступили к установке контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответствующее поручение губернатор Владислав Шапша дал 1 февраля на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области. Контейнер для раздельного сбора мусора

Ежегодно около 30 тысяч кубометров мусора вывозится из Воротынска на сортировочные комплексы. До недавнего времени в поселке полностью отсутствовала инфраструктура для раздельного сбора отходов. 3 февраля были установлены первые 13 контейнеров для «сухой» фракции ТКО, к которой относятся потерявшие потребительские свойства и не содержащие органических веществ изделия из пластика, цветных и черных металлов, стекла и резины, а также макулатура и различные виды пленок. Кроме того, теперь в поселке установлены три гринбокса для сбора люминесцентных ламп, батареек и аккумуляторов, которые относятся к отходам 1 и 2 класса опасности. Этого достаточно, чтобы начать внедрять новые принципы по обращению с ТКО, направленные на минимизацию ущерба природе, который наносит захоронение отходов на полигонах. Вывоз отсортированного мусора будет организован по мере заполнения контейнеров — от одного до двух раз в неделю.

В Калужской области внедрение раздельного сбора мусора началось в в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» с середины 2019 года. Первопроходцами стали жители Калуги и Обнинска. В 2020 году в регионе установлено более 650 контейнеров для сбора «сухой» фракции ТКО и 30 гринбоксов. До июля 2021 года будут установлены ещё 1500 специализированных контейнеров и около 40 гринбоксов, которые уже закуплены. Места раздельного сбора ТКО обозначены на интерактивной карте, размещенной на сайте Калужского регионального экологического оператора (ГП «КРЭО»).