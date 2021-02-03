Москва, 4 февраля, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Совет при президенте России рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, который должен запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. О том, почему такой закон в наше время действительно необходим, рассказывает автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Несколько лет назад закон, запрещающий публично рассуждать о «равенстве вины двух тоталитарных режимов» в развязывании Второй мировой войны мог бы показаться совершенно излишним. Но, как показывает практика информационной войны против России, молодое поколение российских граждан зачастую склонно некритично воспринимать утверждения различных пропагандистов, строящих обвинения против современной России на тезисе об «агрессии СССР».

Да, с помощью исторических документов и фактов реальной истории такие утверждения легко опровергнуть, но вопрос теперь скорее в том, чтобы пресечь враждебную пропаганду, а не устраивать на ее основе бесконечные исторические дискуссии. Это не отменяет необходимости активной просветительской работы. Мало того, законодательную работу в этом направлении можно и продолжить. Читайте статью Михаила Демурина «В защите нуждаются как роль СССР во Второй мировой, так и воля победителей».