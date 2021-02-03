Москва, 3 февраля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) настаивает на выведении накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Надо как можно быстрее вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования, потому что этот фокус родом из нулевых был лишь очередным примером прямого лоббизма крупных финансовых игроков», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Таким образом, честные пенсионные фонды будут выполнять обязательства в полном объеме.

«Так что, пусть лучше негосударственные пенсионные фонды, взяв на себя вполне определенные обязательства, выполняют их в полном объеме. И пусть это будет, к примеру, единовременная выплата всех накоплений гражданам, достигшим пенсионного возраста. Кстати, напомню — возрастные параметры пенсионной системы для выплаты накопительной пенсии остались без изменения», — рассуждает парламентарий.

Формирование накопительной пенсии должно быть только добровольным, чтобы граждане изначально полностью осознавали как преимущества, так и все возможные риски своих вложений, заключил Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, регулирующий особенности банкротства НПФ.