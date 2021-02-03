Москва, 3 февраля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России подготовило законопроект о введении особого правового режима с анонимностью для инвесторов на территории Крыма и Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Наш Крым

Согласно этому законопроекту, на территории полуострова в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ) предлагается создать «особые административные районы» (ОАР). В этих районах будет создан специальный правовой режим анонимности, который защитит инвесторов от санкций со стороны Запада.

Стоит отметить, что большинство российских компаний попросту боится работать в Крыму из-за угрозы западных санкций. Работа в рамках ОАР будет предполагать конфиденциальность — компаниям не нужно будет публиковать сведения о своей деятельности там.

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров считает, что эта инициатива показывает: МЭР не до конца верит в то, что Крым — это конституционная территория России. Министерство явно ведет двойную игру.

«Конечно, всякий патриот России должен со слезами на глазах благодарить либеральное Министерство экономического развития за героический (для либерала) подвиг тайных инвестиций в Крым. Ведь как иначе еще это либеральное министерство может защитить суверенитет России над Крымом? Ну, конечно, только по секрету, только на ушко, только под одеялом.

Если же говорить по существу, то это предложение МЭР грубо нарушает суверенитет России над Крымом. Оно заставляет думать, что МЭР лицемерит, ведет двойную игру и само не до конца признаёт Крым частью конституционной территории России.

Для своей конституционной территории, для Крыма, Россия, весь ее народ не только могут, но и должны предоставить возможности быть планово убыточным. У нас 65% территории приравнивается к территориям Крайнего Севера. И только единицы субъектов Федерации, относящихся к Крайнему Северу, прибыльны. Что теперь прикажете? Тоже объявить секретные инвестиции в арктические регионы России только потому, что не по секрету туда идти страшно. Конституционная территория — это полнота ответственности всего государства, химичить, вертеть пятой точкой здесь неприлично».