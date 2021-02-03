Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. ГУП «Петербургский метрополитен» вознамерилось приобрести 96 новых вагонов. Запрос был направлен производителям вагонов в январе 2021 года, это необходимо, чтобы сформировать цену контракта.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Так, ценовое предложение было сформировано на совместном предприятии «Синара — Шкода», туда также включили стоимость симулятора для обучения машинистов. Еще одним борцом за контракт может стать «Траншмашхолдинг».

Предположительно, петербургская подземка хотела бы получить поезда, похожие на «Вагон 2020» или «Москва 2020». Вагоны должны быть оснащены светодиодной подсветкой, автоматическими сдвижными дверями и USB-розетками.

Заключить контракт собираются в ближайшие месяцы, утверждает «Деловой Петербург». Его стоимость может достигнуть 9,5 млрд рублей, хотя потенциальные участники пока не раскрывают, во сколько оценили поставку.

В Петербурге в ближайшие годы будет закуплено несколько сотен новых вагонов метро.

«Мы планируем приобретать новый подвижной состав метрополитена, в прошлом году мы купили порядка 40 вагонов, сейчас выстраиваем программу замены к 320-летию Санкт-Петербурга — 320 новых вагонов метрополитена, это подарок губернатора городу Санкт-Петербургу», — заявил 20 января 2021 года председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.