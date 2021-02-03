Президентские стипендии получат сотрудники предприятия ОПК в Обнинске
Обнинск, Калужская область, 3 февраля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Десять сотрудников Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области удостоены стипендий президента России за достижения и значительный вклад в создание прорывных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.
Президентские стипендии получат четыре работника композитного направления ОНПП «Технология» за разработки в сфере авиации и космоса, в частности — внедрение в серийное производство технологических процессов изготовления деталей планера из полимерных композиционных материалов самолета Су-57 и разработку технологии изготовления крупногабаритных высокоточных агрегатов десантного модуля «ЭкзоМарс». За инновационную технологию соединения керамических элементов с металлическими конструкциями высокоскоростных летательных аппаратов отмечены три сотрудника направления «Керамика». Также за вклад в создание государственной системы безопасности отмечены и сотрудники стекольного направления предприятия. Они разработали технологию и внедрили опытное производство ситалловых подложек для пленочных микросхем оборудования радиоэлектронной промышленности. Сейчас ОНПП «Технология» является единственным в России предприятием, выпускающим эти изделия для нужд отечественной промышленности.
Президентские стипендии назначаются как отдельным работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, так и коллективам авторов. Отбор кандидатов осуществляет экспертный совет, утверждают предложенные кандидатуры военно-промышленная комиссия при правительстве РФ и президенте России. Вознаграждение составляет от 350 до 500 тыс. рублей.