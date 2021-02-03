Ярославль, 3 февраля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Михаила Боровицкого на должность председателя Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Михаил Боровицкий

Как ранее сообщало ИА REGNUM прежний глава облдумы Алексей Константинов погиб в автокатастрофе 30 декабря 2020 года, его депутатские полномочия были прекращены 2 февраля на внеочередном заседании облдумы.

Новый председатель облдумы будет избираться на пленарном заседании 16 февраля. Михаил Боровицкий уже возглавлял областную думу в 2013—2018 годах, на данный момент он является председателем комитета по аграрной политике.