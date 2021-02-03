Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Петербургский парламент 3 февраля поддержал в первом чтении законопроект, согласно которому ТСЖ, управляющим компаниям и Советам домов будут передавать в аренду под парковки без торгов землю, смежную с их многоквартирными домами.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Авторами документа выступили единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев. По словам Цивилева, это должно защитить собственников квартир от коммерческих структур, которые приходят во дворы «с барсетками», получают землю и используют ее по своему усмотрению, в то время как жителям негде поставить машину.

Чтобы это исправить, депутаты предлагают внести поправки в закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не являющиеся объектами недвижимости, для размещения которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов».

У инициативы единороссов нашлось достаточно критиков. Так, депутат от КПРФ Александр Рассудов заявил, что «предложенное решение проблемы хуже самой проблемы». Он подчеркнул, что в Петербурге годами не решается проблема нехватки парковочного пространства.

«Начатая при Валентине Матвиенко программа по строительству доступных паркингов умерла с ее переходом на вышестоящую должность. Такая же программа существовала еще при Владимире Яковлеве — на инвестиционных условиях со льготой. Но на данный момент у нас не делается ровным счетом ничего», — сказал Рассудов.

Однако то, что предлагают единороссы, на его взгляд, во-первых, породит проблему неэффективного использования и так немногочисленных городских земельных участков.

«А во-вторых, мы возродим, наверное, традицию драк «двор на двор». Потому что к одному жилому комплексу смежный земельный участок прирежут, а к соседнему — нет. А когда, перебив автолюбителей из соседнего дома, останутся героические победители, они начнут междоусобную, межэтажную войну, потому что мест все равно на всех не хватит и потребности не будут удовлетворены. Поэтому давайте лучше сконцентрируемся на том, как заставить органы исполнительной власти думать головой по решению проблемы», — сказал Рассудов.

Он отметил, что подходить к решению необходимо в зависимости от конкретной территории. И если в историческом центре нет подземных парковок, то в районах новостроек их достаточно.

«И в них ветер гуляет, потому что их надо либо покупать, либо платить за аренду. А на газоне оно как-то дешевле. Поэтому нужно думать, как приучать горожан перед покупкой автомобиля вспоминать, что это не только покупка, но еще и затраты на его эксплуатацию», — считает Рассудов.

В ответ Алексей Цивилев заметил, что нужно выступать не на стороне застройщиков, а на стороне жителей, которым он предлагает выдавать право на льготную аренду соседнего с домом участка земли.