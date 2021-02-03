Кострома, 3 февраля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В двух городах Костромской области — Галиче и Нерехте изменился предельный тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом со ссылкой на постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предельные тарифы — это максимум, выше которого нельзя поднимать цену. Реальную стоимость проезда устанавливают местные власти в каждом муниципальном образовании.

Перевозчики обратились в департамент с требованием пересмотреть тарифы, сославшись на увеличение цен на топливо, запчасти, потребность в обновлении транспортных средств, ежегодное сокращение пассажиропотока.

В Галиче предельная стоимость перевозок по трём городским маршрутам повысилась с 19 до 22 рублей. Фактическая стоимость проезда для населения с 1 января 2021 года составила 20 рублей. По 2 рубля с каждого билета перевозчику, обслуживающему маршруты, компенсирует городская администрация.

В Нерехте тариф подняли с 18 рублей 4 копеек до 20 рублей 40 копеек. Для нерехтчан цена проезда по двум городским маршрутам с 9 февраля 2021 года будет составлять 20 рублей.

Напомним, о повышении платы за проезд заговорили и костромские перевозчики. Документ с просьбой повысить максимальный тариф на перевозки с 20 до 28−40 рублей они направили в профильный департамент. Окончательное решение по этому вопросу специалисты примут в пятницу 5 февраля.