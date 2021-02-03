Вологда, 3 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сделал прививку от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников сделал прививку от COVID-19

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«Привился от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Через три недели — вторая прививка. Теперь личного общения с вологжанами станет больше», — написал глава региона.

Пост о вакцинации набрал сотни лайков, но вызвал вопросы у вологжан. Жители региона, в частности, высказали недоумение в связи с тем, что глава региона сделал прививку, минуя общую очередь.

«Уважаемый Олег Александрович, Вы обещали, что пройдете вакцинацию в порядке общей очереди согласно записи на региональном портале госуслуг. Но людей, которые записались на этом портале ранее Вас в декабре и начале января, в том числе меня и моих пожилых родителей 65+, даже еще не пригласили на вакцинацию! Как так получилось?» — написала одна из подписчиц.

«Вы записались 18 января, а я на том же портале 22 декабря. Но моя очередь так и не подошла», — отметила другая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области открыли более сорока прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.