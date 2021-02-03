Вашингтон, 3 февраля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В вопросе о будущем газопровода«Северный поток — 2» правительству России стоит взять долгую паузу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 февраля, комментируя сообщения о предполагаемой «готовности» властей США отменить санкции против участников проекта при определенных условиях.

Gazprom.ru Северный Поток-2

РанееHandelsblatt со ссылкой на источники вВашингтоне сообщила, что СШАготовыобсуждать остановку санкцийприусловии получения «гарантированной» возможности отключать газопровод в случае ограничения транзита российского газа через Украину.

« Позиция США по «Северному потоку — 2» понятна, в её основе лежит желание укрепить колониальный статус Европы и восстановить колониальный статус если не всей России, то российского энергетического сектора. Иначе расценить желание Вашингтона гарантировать себе возможность временно отключать газопровод в случае ограничения транзита российского газа через Украину невозможно.

России ни в коем случае не следует идти ни на какие договорённости подобного рода. Владимир Путин уже один раз разъяснил Ангеле Меркель российскую позицию по транзиту газа через Украину, дал соответствующие гарантии Германии как партнёру по СП-2, и достаточно.

Американцы хотят представить дело таким образом, что эти гарантии мы и немцы даём им. Здесь примечательно уже одно то, что немецких гарантий Киеву не достаточно, он хочет сильнее привязаться к американцам, а их привязать к своим планам. Потом под американским нажимом Россия будет вынуждена ремонтировать украинскую газотранспортную систему и сохранять транзит во всех случаях, даже, например, если Киев начнёт новую войну в Донбассе.