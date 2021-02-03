Москва, 3 февраля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Власти Франции несут ответственность за бездействие в борьбе с глобальным потеплением. Об этом говорится в решении административного суда Парижа, который «впервые признал государство виновным» в непринятии достаточных мер в этом вопросе. Об этом 3 февраля сообщает ежедневная газета севера Франции Ouest-France.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парижское соглашение по климату

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Издание напоминает, что иск к государству был подан представителями неправительственных организаций марта 2019 года. Размещённая в сети интернет петиция в поддержку апелляции собрала более двух миллионов подписей жителей Франции.

Рассмотрение иска началось в январе 2020 года. Истцы заявили, что в течение пяти лет перед подачей иска уровень выбросов вредных газов в атмосферу замедлялся вдвое меньше, чем предусматривал правительственный план. Это, по их мнению, подтверждает невыполнение властью своих обязательств. Активисты попросили суд приговорить государство к выплате символического евро, который они потребовали в качестве компенсации морального ущерба.

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В своём решении суд признал «наличие экологического ущерба, связанного с изменением климата» и частичную неспособность французского государства выполнить поставленные им цели по сокращению выбросов парниковых газов, что «влечёт за собой ответственность».

Также отмечается, что решение по требованию истцов о возмещении государством экологического ущерба и выполнении им взятых на себя обязательств по защите климата Земли будет принято судом через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Государственный совет Франции, высшая судебная инстанция по административным делам, призвал правительство страны в течение трёх месяцев представить объяснение того, почему оно не сокращает выбросы парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.