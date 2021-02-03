Москва, 3 февраля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Наряду с мерами поддержки инвестирующих в Крым компаний государство должно проявить жёсткость в отношении крупных предприятий, которые отказываются это делать. Об этом 3 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

ИА REGNUM Крым вместе с Россией

По его словам, на данный момент в Крыму для инвесторов создана комфортная среда, однако ряд российских компаний не желают вкладывать свои средства в регион и развивать там свой бизнес. Таким образом, отметил экономист, эти предприятия фактически не признают эту территорию частью России. Чтобы пресечь подобные действия, он предложил проработать определенные рычаги воздействия на такие компании со стороны государства.

«Остается важный и непростой вопрос, касающийся того, что пряники в Крыму созданы: инвестиции здесь выгодны, и государство обеспечивает комфортный режим, а теперь еще и обеспечит защиту от санкций. Но есть большой спектр компаний, которые воспринимают санкции в отношении России как нечто правильное. Они как бы даже поддерживают эти санкции, стараясь самим не попасть под санкции и признавая Крым территорией Украины и стараясь там не работать», — заявил Колташов.

По мнению экономиста, в таких случаях государство должно «строго спрашивать», почему те или иные компании игнорируют российские территории.

«Потому что завтра в состав России войдут новые территории, они скажут: нет, это отдайте, мы не согласны. Этот формат неприятия расширения российского государства, образования в нем новых зон экономического роста, он должен быть преодолен какими-то действиями, которые будут носить непряничный характер. Потому что все меры, которые мы наблюдаем, — это пряники, положительные мотивы. А здесь эти плюсы нужно дополнить минусом для тех компаний, которые не хотят инвестировать в этот регион», — сказал Колташов.