Калуга, 3 февраля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Объём средств, выделенных на школьное питание из бюджета Калужской области, могут быть увеличены. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил в рамках встречи депутатов и экспертов в Торгово-промышленной палате региона спикер областного парламента Геннадий Новосельцев.

Zskaluga.ru На встрече в калужской Торгово-промышленной палате.

По словам председателя калужского Заксобрания, Необходимо выйти к главе области с предложением по увеличению средств на социальное питание.

«При этом нужно чётко понимать, где требуется модернизация пищеблоков, какой должен быть стандарт питания. Главное, чтобы дети ощутили результаты нашей работы», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.

На встрече также выступил председатель правления АСП отраслей социального питания Андрей Плышевский.

«Питание в школах должно быть безопасным, полезным и нравиться детям. Это основные критерии, которые могут оценивать депутаты», — сказал Плышевский. Он представил пошаговую инструкцию, которая поможет народным избранникам в организации проходящих в эти дни проверках питания в школьных столовых.

Собравшиеся отметили, что дети, независимо от муниципалитета, должны быть в одинаковых условиях. Однако в настоящее время стоимость обедов зависит в том числе и от муниципальной субсидии. Приводился опыт Ульяновской и Вологодской областей по привлечению местных сельхозпроизводителей к поставкам продуктов питания в школы, по принятию нормативных и логистических решений, позволяющих добиться унификации подходов в этом вопросе. Так, в Ульяновской области принят закон о социальном питании, создана нормативная база, позволяющая справедливо рассчитывать затраты на оказание услуг социального питания. Эти документы также намерены изучить калужские парламентарии.