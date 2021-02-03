Москва, 3 февраля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Особый правовой режим для работы бизнеса в Крыму может подойти конкретным, заведомо известным предприятиям. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Виталий Ревзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Эксперт прокомментировал предложение Минэкономразвития России ввести особый правовой режим в действующей в Крыму свободной экономической зоне (СЭЗ), обеспечивающий конфиденциальность инвесторов.

«В настоящее время любая компания, небольшая или тем более крупная, осуществляющая деятельность в Крыму, рискует попасть под мировые санкции. Такой порядок вещей сильно тормозит экономическое развитие данного субъекта РФ. К примеру, в Крыму не может работать ни один российский банк. Для выплат пенсий и пособий, переводов между контрагентами было создано отдельное, «местное» финансовое учреждение (банк РНКБ), но основных проблем такой вариант не решает. Или из-за риска санкций для РЖД пришлось создавать отдельную компанию по железнодорожным перевозкам «Гранд-Сервис-Экспресс», — пояснил он.

Ревзин считает, что новые условия действительно могут стать выходом для многих компаний, решивших осуществлять свою деятельность в Крыму.

«О том, какая конкретно фирма принимает участие в развитие региона, будет знать лишь ограниченный круг компетентных органов. Для США и ЕС такая информация будет закрытой, а значит, получится избежать санкций. С другой стороны, законопроект подразумевает, что особые условия будут созданы лишь для крупных компаний-инвесторов. Правовая «секретность» будет предоставлена лишь тем, чье вложение будет превышать 150 миллионов рублей. Таким компаниям разрешается вести бизнес исключительно в Крыму. Филиалы и отделения в других регионах страны запрещены», — сказал он.

Адвокат отметил, что есть и другие ограничения: деятельность должна быть связана с развитием действующих или созданием новых производств, развитием туристической отрасли, транспортной и другой инфраструктуры, а также организацией отдыха.

«Таким образом, круг участников особой зоны значительно сужается. Более того, создается впечатление, что изменения создаются для конкретных, заведомо известных законодателям предприятий. Кроме того, немало вопросов возникает по поводу прозрачности налогообложения таких компаний. В законопроекте говорится о предоставлении таким фирмам налоговых льгот. В реалии же есть риск, что точные цифры прибыли, а значит, и полагающиеся размеры налогов, останутся в тени», — полагает Ревзин.

По его словам, отчасти такой режим уже действует, например, разрешено засекречивать свою деятельность местному банку, а в выписке ЕГРЮЛ некоторых крупных застройщиков, работающих в Крыму, отсутствуют сведения об их учредителях.