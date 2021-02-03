Ханты-Мансийск, 3 февраля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Югре региональный оператор по отходам в результате аукциона сократил число операторов по транспортировке мусора. Однако стоимость вывоза отходов остаётся неизменной, сообщает пресс-служба регоператора «Югра-Экология».

Пресс-служба «Югра=Экология»

Снизилась и цена лотов аукциона по причине высокой конкуренции среди участников. Все победители тендера по транспортировке отходов в Югре подтвердили наличие у них необходимого оборудования и доказали свои возможности выполнять объём перевозок в полном объёме, как и финансовое обеспечение своей деятельности.

Но снижения тарифов по вывозу отходов не произошло. Как поясняют в «Югра-Экологии», при определении тарифа учитывается общая стоимость всех лотов. Сокращение перевозчиков и цены вывоза не оказывает существенного влияния на общую сумму расходов регоператора, так как возросли другие расходы — на захоронение и обработку твёрдых коммунальных отходов в частности.

Поэтому тариф на обращение с отходами в Югре остаётся прежним: для Северной зоны — 704,99 рублей за кубометр, для Южной зоны — 714,47 рублей за кубометр.