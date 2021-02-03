Саранск, 3 февраля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 3 февраля выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 73 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 261 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 92 человека, всего с начала пандемии выздоровели 13 769 жителей Мордовии. 139 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, как и днем ранее.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2353 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 2 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1283 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2263 человек.