Ростов, Ярославская область, 3 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Глава Ростовского района Ярославской области Сергей Шокин написал заявление об отставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к местным властям.

Duma.yar.ru Сергей Шокин

На 4 февраля назначено внеочередное заседание районной думы, на котором депутаты должны принять заявление главы и, возможно, объявить конкурс на освободившееся место. Согласно региональному закону, главу выбирают депутаты районной думы.

По мнению источников ИА REGNUM, Ростовский район возглавит нынешний глава Карабихского сельского поселения Ярославского района Андрей Шатский. Его кандидатура уже согласована губернатором Дмитрием Мироновым.

Сергей Шокин станет вторым «главой-варягом», который досрочно сложит свои полномочия. В ноябре 2020 года в отставку по собственному желанию ушёл руководитель соседнего Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. В отличие от Переславля, Ростов Великий избежал громких скандалов. Работа Шокина не вызвала всплеска протестной активности в городе, жители воспринимали его нейтрально или позитивно.