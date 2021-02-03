Москва, 3 февраля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. У граждан РФ есть вопросы и претензии к власти, но задавать и решать их мы будем без иностранной помощи, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя участие иностранных дипломатов и политиков в судебном заседании по делу блогера Алексея Навального.

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

Как сообщалось ранее, на заседание суда прибыли представители посольств 14 стран, а уже после вынесения приговоры лидеры целого ряда стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию, «потребовали» освобождения осужденного.

« В политическом демарше, который вчера устроили американцы и их союзники в связи с проведением суда над Алексеем Навальным, нет ничего неожиданного или удивительного. Навальный — это их ставленник, включённый в общий план по разрушению нашей страны, и коллективный Запад продемонстрировал ему (и нам!) свою поддержку. Из этой же оперы и звучащие из Европы и США требования «немедленного освобождения» этого преступника.

Западные страны хотят улучшить систему российского правосудия? Ничуть не бывало — им и на родной почве есть над чем поработать. Кроме того, вспомним, что именно вчера (примечательное совпадение!) на Украине были введены жесточайшие санкции против основных оппозиционных телеканалов, приведшие к их закрытию. Другими словами, имела место реальная политическая расправа со СМИ. И что, кто-то на официальном уровне на Западе возмутился этим, потребовал «немедленно отменить» указы Зеленского? Нет, конечно!

Одним словом, в истории с Навальным как нельзя лучше проявился западный расизм: Россия для Запада — страна второго сорта, где правосудие могут вершить только они и управлять которой должны только их марионетки.

На мой взгляд, американцы и их союзники на самом деле потеряли понимание действительности. Да, в России есть часть людей с исковерканным сознанием, но большинство населения понимает, что нашей стране могут принести те, кто действует по указке западных надсмотрщиков.