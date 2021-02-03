Ярославль, 3 февраля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ярославской области созданы 34 мобильные бригады вакцинации против коронавируса из специалистов центральных районных больниц. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Yarregion.ru Выездная вакцинация

Бригады проводят вакцинацию в отдаленных населенных пунктах, жителям которых трудно добраться до своей поликлиники. На селе бригады работают, как правило, в фельдшерско-акушерских пунктах. Выездные бригады работают также в домах престарелых и на предприятиях.

Перевозка вакцины проводится при температуре минус 23 градуса, для этого препарат закладывают в термоконтейнер с хладоэлементами.