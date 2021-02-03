Москва, 3 февраля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Центральный банк РФ возглавляют представители либеральной элитной группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Всегда нужно понимать, какая преследуется цель. Центральный банк РФ возглавляют представители либеральной элитной группы. А либеральная элитная группа на сегодняшний день имеет политическую цель — снос команды Путина, — уверен Хазин. — И возврат России в либеральные рамки, то есть в 1990-е годы. С этой точки зрения любая льгота является неправильной. У любого действия, какое бы оно ни было, всегда есть положительные стороны и отрицательные. И ключевая задача — понять, какие политические цели оно ставит. А потом на основании этих политических целей придумывать механизмы, которыми они достигаются. Политическая цель либералов — это снос Путина. А конкретные шаги, с помощью которых этого хотят добиться, это ликвидация любых льгот для населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, зачем власти РФ вообще решились на введение программы льготной ипотеки.