Рига, 3 февраля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Компания Dartz Motors представила в Латвии самый бюджетный электрический автомобиль в Европе. Снимок с авто размещён на сайте FormaCar.

FormaCar FreZe Nikrob EV

Новинка называется FreZe Nikrob EV. Производиться авто будет на латвийском заводе Nikrob. Бюджетный электромобиль по своей сути является переработанным вариантом китайской модели Wuling Hongguang Mini EV.

Версия электромобиля для Европы рассчитана на перевозку четырёх пассажиров, однако имеет только две двери. Аккумулятор бюджетного электрокара позволяет проехать после полной зарядки 200 км пути.

Ожидается, что производитель в будущем представит и другие модификации на основе этой модели.

Цена самой дешёвой комплектации FreZe Nikrob EV составляет 920 000 рублей.

Ранее компания Peugeot представила для европейского авторынка коммерческий электрокар e-Partner, собранный на модульной платформе EMP2. В движение электрокар приводит 136-сильный электромотор. Литий-ионный аккумулятор на 50 кВт-ч позволяет машине проехать на одном заряде 275 км.

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