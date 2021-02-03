Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Первый с начала пандемии книжный салон пройдет в Петербурге в конце мая 2021 года, в дни 318-летия Северной столицы, в самом сердце города. Об этом 3 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба

Напомним, в 2020 году традиционный Санкт-Петербургский международный книжный салон проводился в онлайн-режиме. Однако в текущем году всё будет иначе: XVI по счёту книжный салон пройдет с 26 по 29 мая 2021 года на Дворцовой площади.

Напомним, день основания Санкт-Петербурга отмечается 27 мая.

«Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту правительства Санкт-Петербурга и Российского книжного союза. Проведение Салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры, книгоиздания и литературного сообщества», — заявил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года, в нем участвуют как представители книжной отрасли — издательства, авторы, творческие объединения, библиотеки, профильные учебные заведения, книжные магазины, так и тысячи обычных читателей книг.