Кострома, 3 февраля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Костромской области будут судить полицейского из Галича, оштрафовавшего родственников ради улучшения показателей. Об этом 3 февраля сообщает СУ СКР по региону.

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Как считают следователи, в феврале 2020 года мужчина хотел улучшить статистические показатели своей работы и составил фиктивные протоколы за курение в неположенном месте на двух родственников. Для этого ему пришлось подделать подписи мнимых нарушителей, снабдить документы ложными сведениями и оплатить административные штрафы родне из личного кармана.

После начала следствия мужчину уволили из правоохранительных органов, против него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в 2018 году похожая история случилась в городе Шарья Костромской области. Оперуполномоченного и начальника местного отделения по контролю за оборотом наркотиков уличили в создании двух наркопритонов в квартире и частном доме. Правоохранители угрозами и уговорами склонили местных жителей к употреблению наркотиков с тем, чтобы повысить раскрываемость подобных преступлений. В 2020 году Ленинский районный суд в Костроме приговорил начальника и подчиненного к 6 и 3 годам лишения свободы условно.