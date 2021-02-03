Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге установлен новый снежный рекорд текущей зимы. Снегопад, начавшийся в Северной столице рано утром 3 февраля, уже принёс в город 3 мм осадков, чем увеличил высоту снежного покрова до 21 см. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Как отметил специалист, пока это самый высокий показатель нынешнего зимнего сезона.

«В ближайшие часы снег станет менее интенсивным, но с перерывами продлится до утра четверга», — отметил он.

Напомним, в Петербурге на уборку снега выведено более тысячи единиц техники и около двух тысяч дворников, сообщили в городском комитете по благоустройству. По данным синоптиков, 3 февраля в Петербурге высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 5−8 см.