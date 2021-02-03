Дистанционное голосование в сентябре пройдёт в пяти регионах и в Москве
Москва, 3 февраля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Дистанционное голосование на выборах, намеченных на сентябрь 2021 года, пройдёт в шести российских регионах. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Наряду с традиционным голосование дистанционное электронное голосование [пройдёт] в пяти регионах, а также в Москве», — сказала Памфилова.
По её словам, в столице дистанционное голосование состоится на собственной платформе, а в остальных пять регионах — на платформе, которую ЦИК готовит совместно с «Ростелекомом» и Минцифры.
Памфилова при этом подчеркнула, что порядок и правила голосования «будут едиными».
В ближайшее время ЦИК начнёт сбор заявок от регионов, которые заявят о своём желании и готовности провести голосование в дистанционном электронном формате.