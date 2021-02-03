Москва, 3 февраля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В России за сутки выявили 16 474 случая заражения коронавирусом, сообщили 3 февраля в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах РФ, лидерами являются Санкт-Петербург (1916), Москва (1545) и Московская область (773).

Всего в России с начала пандемии выявили 3 901 204 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки умерли 526 человек, полностью выздоровели 24 822 человека.