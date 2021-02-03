Москва, 3 февраля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В шести регионах России в 2021 году наряду с классическим голосованием на выборах будет также организованно дистанционное электронное голосование. Об этом 3 февраля сообщается в официальном телеграм-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Duma.mos.ru Дистанционное электронное голосование

Среди субъектов РФ, в которых электронное голосование точно будет организовано указана Москва. Что касается остальных, то в ближайшее время ЦИК начнет сбор заявок от регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мосгордуме изучают предложение относительно изменения законодательства, которое давало бы кандидатам в депутаты законодательного собрания столицы собирать подписи в свою поддержку электронно — при помощи единого портала государственных услуг.