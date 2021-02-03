Прага, 3 февраля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Дизайнер чешской компании Skoda Даниэль Хайек опубликовал рендеры, где представил свое виденье того, как бы мог выглядеть фургон Skoda 1203 в наши дни. Рендеры с авто размещены на сайте CarsWeek.

CarsWeek.ru Рендер новой версии минивэна 1203

По словам Хайека, его эскизы представляют собой «современный взгляд в прошлое». С фургоном Skoda 1203 у дизайнера связаны свои воспоминания. У его семьи была такая же модель. Она использовалась для работы на их ферме. В 15 лет у Хайека это была первая машина, на которой он ездил.

Стоит отметить, что дизайнер является одним из авторов проекта Skoda «Icons Get a Makeover». В рамках этого проекта старые модели модернизируют.

«Да, я говорил о своем желании со своими коллегами, и они сказали, что, если у меня есть опыт работы с 1203, я могу попытаться переосмыслить этот автомобиль для нового тысячелетия», — сказал Хайек.

Он также выразил уверенность, что его проект автомобиля отлично подошел бы для марки Skoda.

Ранее на первых рендерах был представлен бюджетный кроссовер Skoda Kushaq. Он должен стать самым дешёвым SUV в модельной линейке чешской марки.

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