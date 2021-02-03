Красноярск, 3 февраля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Красноярске трое пожарных, пропавшие при тушении возгорания на складе автозапчастей, погибли. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»).

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»Пожар на Калинина унёс жизни троих пожарных. Задохнулись в дыму. По предварительной информации, искали пострадавшего. Какой ужас. Соболезнования родным», — пишет парламентарий.

Гибель пожарных подтверждают и источники СМИ в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пожарные попали под обрушение кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске начался утром 3 февраля. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м. Ему был присвоен третий (повышенный) номер сложности.

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При тушении была утеряна связь с тремя пожарными.