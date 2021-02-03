Ростов, Ярославская область, 3 февраля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал» в течение трёх лет снабжает некачественной питьевой водой жителей юго-западной части посёлка Семибратово Ростовского района. К такому выводу пришла комиссия Ярославского УФАС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кран

Коллективное обращение в антимонопольную службу написали жители посёлка. Они требуют перерасчёт платы за некачественную услугу. В «Южный водоканал» жители обратились ещё в январе 2020 года. Но в перерасчёте предприятие людям отказало. Водоканал связал плохое качество воды с состоянием внутридомовых сетей, за которые предприятие не несёт ответственности.

УФАС возбудило дело и тщательно изучило вопрос с многолетней историей. По запросу антимонопольщиков водоканал представил протоколы лабораторных исследований воды за август 2017 года — июль 2020 года. Эти исследования ведутся на самом водоканале. Как выяснилось, людей представители госпредприятия, мягко говоря, обманули.

«Исходя из анализа таких протоколов следует, что питьевая вода не соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям по физико-химическим (железо, мутность, цветность, ХПК) и микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ССРК)», — говорится в решении комиссии УФАС.

Но и после этого «Южный водоканал» не согласился с требованием о перерасчёте. Там пояснили, что вода не соответствует норме только по показателям цветности и мутности. А это якобы никак не угрожает жизни и здоровью. Кроме того, предприятие усомнилось в достоверности исследований собственной лаборатории — она, оказывается, не имеет аккредитации и доверять её выводам нельзя. И вообще, виноват не сам водоканал, а природа: вода в реке Устье слишком грязная.

Последнее ни для кого не новость. Печальное состояние водозабора отражено в официальном документе — схеме водоснабжения сельских поселений Ростовского района: «водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое».

Решить проблему уже пытались. В 2012—2014 годах в Семибратове по региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» велась реконструкция водоразборных очистных сооружений со строительством насосной станции и станции очистки водопроводной воды. Велась, но не закончилась. Построили станцию настолько плохо, что ввести объект в эксплуатацию так и не удалось. Она числится «объектом незавершённого строительства».

«В 2017 году Администрации Ростовского муниципального района дано поручение завершить перечисленные работы в максимально короткие сроки представить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области акт ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию. Поручение до настоящего времени не исполнено», — констатирует комиссия УФАС.

Вообще-то закон требует, чтобы жители были обеспечены качественной питьевой водой. Ещё в далеком 2012 году Ростовского районный суд вынес решение, в котором возложил обязанность решить проблему в Семибратово на районную администрацию. Но в 2017 году региональные власти забрали полномочия по водоснабжению себе. Полномочия забрали, а денег не дали. Вопрос завершения строительства станции водоочистки повис в воздухе.

«Ввиду тяжелого финансового положения ГП ЯО «Южный Водоканал» в настоящее время не представляется возможным проведение обследования объекта. Денежные средства ГП ЯО «Южный Водоканал» из областного бюджета для проведения работ на объекте «Реконструкция водоразборных очистных сооружений со строительством насосной станции, станции очистки водопроводной воды производительностью 1,5 тыс. м3 в сутки, пос. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области» не выделялись», — приводится в решении УФАС позиция региональных властей.

Существуют планы перейти на снабжение посёлка из артезианских скважин. Но нет не то что проекта, а даже технического задания на проект. Не говоря уже о деньгах.

Под давлением антимонопольщиков, «Южный водоканал» вроде бы согласился на перерасчёт. Но его условия иначе как издевательскими назвать нельзя. Предприятие предложило вернуть людям деньги исходя из 90 литров в месяц на человека — что приблизительно равно 5 рублям в месяц!

Свою позицию водоканал обосновал тем, что в день человек использует для питья и приготовления пищи лишь 2,75 литра воды или 84,15 литров в месяц. И вернуть нужно только деньги за воду, которую человек употребляет в пищу. А помыться или постирать жители Семибратова могут и в грязной воде.

В итоге комиссию УФАС признала действия водоканала неправомерными.

«Отказ ГП ЯО «Южный Водоканал» в осуществлении жителям перерасчета платы за поставку холодной питьевой воды ненадлежащего качества является неправомерным, ущемляет права неопределенного круга потребителей», — говорится в решении.

УФАС выдало предприятию предписание, в котором требует провести перерасчёт жителям. В каком объёме, в решении не указано — антимонопольщики ссылаются на «требования действующего законодательства». Вопрос, когда жители увидят чистую воду, пока остаётся без ответа.