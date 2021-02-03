В Ярославской области госпредприятие три года поит жителей плохой водой
Ростов, Ярославская область, 3 февраля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал» в течение трёх лет снабжает некачественной питьевой водой жителей юго-западной части посёлка Семибратово Ростовского района. К такому выводу пришла комиссия Ярославского УФАС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Коллективное обращение в антимонопольную службу написали жители посёлка. Они требуют перерасчёт платы за некачественную услугу. В «Южный водоканал» жители обратились ещё в январе 2020 года. Но в перерасчёте предприятие людям отказало. Водоканал связал плохое качество воды с состоянием внутридомовых сетей, за которые предприятие не несёт ответственности.
УФАС возбудило дело и тщательно изучило вопрос с многолетней историей. По запросу антимонопольщиков водоканал представил протоколы лабораторных исследований воды за август 2017 года — июль 2020 года. Эти исследования ведутся на самом водоканале. Как выяснилось, людей представители госпредприятия, мягко говоря, обманули.
Но и после этого «Южный водоканал» не согласился с требованием о перерасчёте. Там пояснили, что вода не соответствует норме только по показателям цветности и мутности. А это якобы никак не угрожает жизни и здоровью. Кроме того, предприятие усомнилось в достоверности исследований собственной лаборатории — она, оказывается, не имеет аккредитации и доверять её выводам нельзя. И вообще, виноват не сам водоканал, а природа: вода в реке Устье слишком грязная.
Последнее ни для кого не новость. Печальное состояние водозабора отражено в официальном документе — схеме водоснабжения сельских поселений Ростовского района: «водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое».
Решить проблему уже пытались. В 2012—2014 годах в Семибратове по региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» велась реконструкция водоразборных очистных сооружений со строительством насосной станции и станции очистки водопроводной воды. Велась, но не закончилась. Построили станцию настолько плохо, что ввести объект в эксплуатацию так и не удалось. Она числится «объектом незавершённого строительства».
Вообще-то закон требует, чтобы жители были обеспечены качественной питьевой водой. Ещё в далеком 2012 году Ростовского районный суд вынес решение, в котором возложил обязанность решить проблему в Семибратово на районную администрацию. Но в 2017 году региональные власти забрали полномочия по водоснабжению себе. Полномочия забрали, а денег не дали. Вопрос завершения строительства станции водоочистки повис в воздухе.
Существуют планы перейти на снабжение посёлка из артезианских скважин. Но нет не то что проекта, а даже технического задания на проект. Не говоря уже о деньгах.
Под давлением антимонопольщиков, «Южный водоканал» вроде бы согласился на перерасчёт. Но его условия иначе как издевательскими назвать нельзя. Предприятие предложило вернуть людям деньги исходя из 90 литров в месяц на человека — что приблизительно равно 5 рублям в месяц!
Свою позицию водоканал обосновал тем, что в день человек использует для питья и приготовления пищи лишь 2,75 литра воды или 84,15 литров в месяц. И вернуть нужно только деньги за воду, которую человек употребляет в пищу. А помыться или постирать жители Семибратова могут и в грязной воде.
В итоге комиссию УФАС признала действия водоканала неправомерными.
УФАС выдало предприятию предписание, в котором требует провести перерасчёт жителям. В каком объёме, в решении не указано — антимонопольщики ссылаются на «требования действующего законодательства». Вопрос, когда жители увидят чистую воду, пока остаётся без ответа.