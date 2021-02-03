Льготные авиабилеты для дальневосточников подорожали
Владивосток, 3 февраля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Льготные авиабилеты из регионов Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург в соответствии с постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина теперь будут доступны всем жителям ДФО. Таким образом исполнено поручение президента Владимира Путина о снятии возрастных ограничений на субсидируемые авиаперевозки для жителей Дальнего Востока. Но вместе с тем, как льготные билеты сделали доступными для всех жителей региона, они существенно подорожали, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства РФ.
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Согласно подписанному Мишустиным постановлению, возрастные ограничения на льготные авиабилеты сняты — теперь их смогут приобрести абсолютно все граждане, зарегистрированные по месту жительства в регионах Дальнего Востока.
Приложением №5 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению установлен перечень маршрутов и размер специального тарифа на перевозку. Так, перелёт из Владивостока до Москвы по льготному билету обойдётся дальневосточнику в 10 200 рублей. Ранее, когда этими билетами могли воспользоваться только определённые категории граждан, такой перелёт стоил 7400 — размер тарифов был обозначен в постановлении правительства от 2 марта 2018 года.
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Перелёт из Владивостока в Санкт-Петербург раньше стоил 7,5 тыс. рублей, после снятия возрастных ограничений он подорожал до 10 200 рублей. Из Хабаровска в Москву по льготному билету можно было улететь за 7,2 тыс. рублей, теперь же — за 10 200 рублей.
По данным портала «Авиасейлс» на 3 февраля, пока ещё не появились в продаже льготные авиабилеты для всех дальневосточников, самый дешёвый билет из Владивостока в Москву можно приобрести за 13 983 рубля (вылет 7 февраля). Из Хабаровска в Москву 20 февраля можно улететь за 12 358 рублей. Из Якутска в Москву на 17 февраля билет можно купить за 12 101 рубль.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация начала приём заявок от авиакомпаний для выделения субсидий из федерального бюджета на перевозку дальневосточников в Москву и обратно по льготным тарифам. Окончание подачи заявок — 3 февраля в 18:00 (мск).
До отмены возрастных ограничений приобрести льготные авиабилеты могли жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также многодетные семьи.