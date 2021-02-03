Тюмень, 3 февраля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Тюменской области более двух тысяч жителей региона имеют годовые доходы свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба, ФНС

Тюменская налоговая служба напоминает, что с 1 января 2021 года доходы граждан свыше 5 млн рублей будут облагаться по повышенной ставке — 15% — вместо 13%.

По данным Тюменьстата на 1 декабря 2020 года, численность населения Тюменской области составила 1542,9 тыс. человек. Тюменцы с годовыми доходами свыше 5 млн рублей составляют лишь 0,12% от общего числа жителей региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджетные доходы, полученные от повышения ставки НДФЛ «для богатых», будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.