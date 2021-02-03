Чебоксары, 3 февраля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Чувашские строители готовы вдвое увеличить объём жилищного строительства, в том числе строить дома в сельской местности, но для этого нужны земельные участки. Важно поддержать «село, которое нас кормит». Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госсовета, строитель Николай Угаслов («Единая Россия»), комментируя послание главы Чувашии Олега Николаева. Член фракции ЛДПР Константин Степанов, говоря о послании, выделил проблему миграции и организацию предстоящих парламентских выборов.

ИА REGNUM Депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов

Николай Угаслов оценил послание как «практичное и конкретное», где обозначены приоритеты развития всех ключевых отраслей — в частности, здравоохранения, образования, промышленности, строительства.

«Если говорить о жилищном строительстве, то нам предстоит в ближайшие десять лет удвоить объём жилищного строительства. Такие возможности есть, это реально, потому что у нас строительная отрасль достаточно сильная. Но прежде всего, стоит задача формирования земельных участков и проектирования микрорайонов, особенно в районных центрах, сельской местности. Нам нужно не только строить дома, но и комплексно развивать село, потому что оно нас кормит», — сказал депутат, который сам является строителем и возглавляет компанию «ТУС».

Парламентарий также напомнил, что удешевить стоимость строительства в сельской местности можно за счёт стоимости земельного участка и инфраструктуры, доля которых в общем объёме затрат застройщиков составляет около 30%.

«У нас очень много работы, Бог послал на землю работать, творить. И у нас условия есть, программы соответствующие есть», — подчеркнул Николай Угаслов.

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Член фракции ЛДПР Константин Степанов, комментируя послание, отметил, что не была поставлена проблема оттока населения: по его словам, из Чувашии каждый год уезжают 13 тыс. жителей, при этом республика тратит средства на их обучение, лечение:

«Иначе будем тратить государственные средства на выращивание, образование, медицину для детей, а вот экономического эффекта от этих здоровых и образованных людей получать не будем».

ИА REGNUM Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов

Депутат также высказал мнение, что главе Чувашии в своём послании «необходимо было сделать больший упор на прозрачности и честности выборов», чтобы парламент представляли «различные слои населения, чтобы не было общественных недовольств, кризисов среди экономически активного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют нарастить объём жилищного строительства к 2030 году, увеличив обеспеченность жильем с нынешних 28 кв. метров на одного жителя до 31 кв. метра и увеличить ежегодный ввод жилья с 0,48 кв. метров в расчёте на одного человека до 1 кв. метра. Напомним, в 2020 году в Чувашии введено 544,6 тыс. кв. метров жилья, что на 17% меньше уровня 2019 года. Плановый показатель на 2021 год составляет 716 тыс. кв. метров.

Напомним, в Чувашии на предстоящих выборах в сентябре 2021 года, когда будут избираться депутаты Госдумы и Госсовета, планируется организовать интернет-трансляцию в день голосования из избирательных участков. Кроме того, большие надежды возлагают на общественных наблюдателей в части «открытости, конкурентности и чистоты выборного процесса».

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