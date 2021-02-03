Москва, 3 февраля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Детали предложений правительства РФ по индексации пенсий работающим пенсионерам не разглашаются, однако есть опасения, что повышение выплат могут поставить в зависимость от ряда факторов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Какие конкретно предложения, не разглашается. Но источники сообщают, что это могут быть очередные варианты «недоиндексации», когда повышение будет зависеть от неких условий — уровня доходов, сферы деятельности», — заявил Миронов.

Парламентарий напомнил, что, согласно Конституции, индексация пенсий положена всем.

«Важен статус человека — пенсионер. И хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие. Если человек доработал до пенсии, государство не должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает», — подчеркнул Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство свои предложения подготовило, детали не раскрываются.