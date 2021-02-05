Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске – все новости
В Красноярске утром 3 февраля произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м, обрушилась кровля.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По словам очевидцев, внутри помещений могли находиться до двух человек. Для их поиска сформировали пять звеньев газодымозащитной службы.
Через некоторое время связь с первым звеном из трёх человек была потеряна.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Пожар на складе автозапчастей произошёл в Железнодорожном районе города Красноярска.
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Площадь пожара, изначально составлявшая 800 кв. м, быстро выросла до 3500 кв. м.
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Сначала был объявлен второй по сложности ранг пожара, затем он был повышен до № 3.
Кровля горящего склада обрушилась по всей площади. Звенья газодымозащитной службы проверяют, есть ли на складе люди.
По данным МЧС, на месте работают более 100 человек, свыше 30 единицы техники. Для замера воздуха к месту пожара направлена передвижная экологическая лаборатория.
В Красноярске при тушении возгорания на складе автозапчастей пропали трое пожарных.
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Звено газодымозащитной службы из трёх человек не выходит на связь уже более часа.
При тушении крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске утеряна связь с тремя пожарными. Информацию об этомподтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.
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В СМИ появилась информация о том, что кислородные баллоны пожарных рассчитаны на 40 минут. Однако, как сообщало ИА REGNUM, трое пожарных не выходят на связь уже более часа.
«Пожар на Калинина унёс жизни троих пожарных. Задохнулись в дыму. По предварительной информации, искали пострадавшего. Какой ужас. Соболезнования родным», — сообщает депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина.
На место пожара на складе автозапчастей в Красноярске выезжал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом глава региона сообщил 3 февраля в своём инстаграме. По словам Усса, «ситуация тяжёлая». Горит склад частной компании «Автотрейд».
Подробности в материале: «Ситуация тяжёлая»: в Красноярске выясняют причины крупного пожара
В Красноярске трое пожарных, пропавших при тушении возгорания на складе автозапчастей, погибли. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»).
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Канал Gornovosti сообщает, что обнаружено тело погибшего пожарного, однако его «эвакуация затруднена».
Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске.
Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на месте возгорания в Железнодорожном районе Красноярска. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Об этом: На месте крупного пожара в Красноярске работает полиция
В Красноярске по факту гибели человека при пожаре на производственном складе проводится проверка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.
Подробности в материале: СК проводит проверку по факту пожара на складе в Красноярске
По данным СК, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в горящее помещение склада для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри. Спустя некоторое время пожарные перестали выходить на связь. Позже было обнаружено тело — предположительно, сотрудника склада. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются, пояснили в ведомстве.
Проверку по факту пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске проводит прокуратура.
Читайте подробнее: Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Красноярске
По состоянию на 17:30 по местному времени 3 февраля пожар на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске пока не локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Читайте подробнее: Пожар на складе автозапчастей в Красноярске пока не локализован
Пожар на складе в Красноярске [24.mchs.gov.ru]
ГУ МЧС по Красноярскому краю о пожаре на складе автозапчастей: «Открытого огня нет, идёт проливка строений».
Специалисты исследуют качество атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния задымления, возникшего 3 февраля из-за крупного пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске.
Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, отобраны пробы воздуха на содержание девяти загрязняющих веществ.
Об этом: В Красноярске исследуют качество воздуха в зоне крупного пожара
Появилась запись разговора пропавших на пожаре красноярских спасателей. РЕН-ТВ приводит фрагмент их последних перед обрывом связи переговоров по рации:
«У нас закончился воздух в баллонах!»
«Ищи выход! Ищи!»
«У «Пятого» закончился воздух, кто с ним работает?»
«Тридцать второй, который зашел с севера, на поиски пострадавшего!»
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при пожаре на складе автозапчастей на улице Калинина.
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О сложности пожара свидетельствует комментарий начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игоря Лисина:
«Очень сложная планировка, горючая нагрузка и конструктивные особенности здания, что осложняет тушение».
Спасателям сразу стало понятно — возгорание серьезное. Внутри автомобильные запчасти — масло, ГСМ, пластик. Пламя распространилось за считаные минуты: изначально, по данным МЧС, площадь тушения была 800 квадратных метров, уже через час сообщили о 3,5 тысячи. Сейчас находиться рядом становится опаснее. То и дело здесь слышны звуки мощных взрывов, отмечает РЕН-ТВ.
Некоторые районы Красноярска, в котором и без того был введен режим «черного неба», почти полностью погрузились во мглу.
Сотрудникам МЧС удалось сбить огонь и не допустить распространение пламени на другие объекты.
Как ранее сообщало ГУ МЧС по Красноярскому краю, на месте происшествия работают 110 человек и 33 единицы техники.
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин принёс соболезнования семьям пожарных и работникам склада, погибших при пожаре на складе автозапчастей.
«Страшный пожар, по-другому не скажешь», — пишет Ерёмин в своём инстаграме 3 февраля.
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Приемлемых условий для тушения пожаров теперь не создается, и пожарные фактически вынуждены идти на убой. Такое мнение выразил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по ЧС Александр Подгрушный, комментируя крупный пожар в Красноярске.
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В Красноярске 3 февраля в 19:29 по местному времени локализован пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Площадь пожара составила 3900 кв. м.
Об этом: Пожар на складе запчастей в Красноярске локализован
Работы по поиску погибших сотрудников МЧС России будут продолжены, несмотря на тёмное время суток.
По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева на место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым.
Напомним, на место происшествия выезжали также прокурор Красноярского краяРоман Тютюник и его заместитель.
Прокуратура Красноярского края сообщила, что «в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности».
На складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске продолжаются работы по тушению отдельных очагов и разбору завалов. Разбором конструкций занимаются 106 человек.
Данные ГУ МЧС на 19:30 по местному времени (15:30 мск)
В неофициальных пабликах Красноярска приносят соболезнования родным пропавших пожарных, называют их имена.
Рабочие соседних помещений рассказали корреспонденту «АиФ-Красноярск», что склад автозапчастей занимал не только первый и второй этажи, по их словам, в здании есть подземные помещения, где и находились детали. Как раз там было сильное задымление. По мере того, как от пожара рушилось помещение, всё больше чернющего дыма вырывалось наружу. Лица пожарных, выходивших из горящего помещения, были в саже.
Стали известны имена пожарных, отправившиеся на поиски людей в зону задымления: это командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев.
Пожар на складе автозапчастей тушили больше 10 часов. Клубы густого черного дыма были видны практически из любой точки Красноярска. Высота достигала несколько десятков метров.
В самом здании находились автосервисы, магазины и склад автозапчастей — всего порядка 20 организаций, сообщает «Первый канал». На момент возгорания в помещениях работали люди, их эвакуировали. Как утверждают руководители склада, система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются владельцы зданий, изымается вся необходимая документация», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.
В Красноярске нашли тела троих пожарных, которые погибли при попытке спасти из горящего склада автозапчастей оставшихся там людей. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске ликвидировано. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС РФ сообщил ряд СМИ.
Подробности в материале: В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение на складе запчастей
Открытое горение ликвидировали в 06:02 (02:02 мск), уточнили в МЧС.
В Красноярске следователи полиции после гибели работника склада запчастей при пожаре возбудили уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 219 УК РФ).
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По данным полиции, при пожаре на складе погиб работник предприятия — мужчина 1998 года рождения.
Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших при тушении склада запчастей в Красноярске.
Подробности в материале: МЧС обещает помочь родственникам погибших в Красноярске пожарных
«МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.
С родственниками погибших красноярских пожарных работают психологи МЧС.
При пожаре на складе в Красноярске погиб Анатолий Жалнерчик (46 лет, женат, двое детей). Стаж службы в МЧС России — 27 лет. Прошёл путь от пожарного до командира. Старший прапорщик внутренней службы, командир отделения 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона.
Также погиб Алексей Пузырев (45 лет, женат, двое детей). Стаж работы в МЧС России — 25 лет. Являлся старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
Третий погибший — 27-летний Максим Рябцев. Стаж работы в МЧС России — шесть лет. Сержант внутренней службы, пожарный 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля в регионе днём траура по погибшим при пожаре на складе запчастей в Красноярске.
Власти края, красноярские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших пожарных и работника склада.
Подробности в материале: В Красноярском крае 5 февраля объявлено днём траура по погибшим пожарным
Представители центрального аппарата МЧС России приступили к изучению обстоятельств пожара на складе запчастей в Красноярске.
Подробности в материале: Обстоятельства пожара в Красноярске изучит центральный аппарат МЧС
В память о погибших при исполнении долга товарищах огнеборцы возложили цветы к импровизированному мемориалу на месте трагедии.
В Красноярске продолжают выяснять причины и обстоятельства пожара на складе автозапчастей, унесшего жизни четырёх человек. Об этом сообщили 4 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Читайте подробнее: Дела по факту пожара на складе в Красноярске соединили в одно производство
ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии: «На момент ликвидации пожара высказаться об очаге возгорания не представилось возможным из-за значительного повреждения конструкции здания».
Люди несут цветы к сгоревшему складу в Красноярске, где погибли пожарные. Напомним, с открытым огнём удалось справиться только спустя сутки.
Цитата канала navideovidno.
Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске.
«От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал глава республики Валентин Коновалов.
Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram заявил, что родственникам всех погибших в пожаре выделят по одному миллиону рублей из резервного фонда.
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества трёх пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар на складе автозапчастей в Красноярске, начавшийся утром 3 февраля, полностью ликвидирован.
Указ о посмертном награждении орденом Мужества погибших сотрудников противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю подписал 4 февраля президент России Владимир Путин. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.
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О ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Начавшийся накануне, 3 февраля, пожар в Железнодорожном районе Красноярска ликвидирован сегодня, 4 февраля, в 20:53 (время местное). К ликвидации пожара были привлечены 176 человек (106 — из МЧС РФ) и 55 единиц техники.
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В Красноярском крае сегодня, 5 февраля, — день траура по погибшим при пожаре.
По предварительным данным, на складе на ул. Калинина в Красноярске, где 3 февраля произошёл крупный пожар, сгорело 22 автомобиля.
Подробности в материале: При пожаре на складе в Красноярске сгорело более 20 автомобилей
5 февраля, в день траура, на всей территории региона приспущены флаги Красноярского края.
Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предлагается воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.
В соцсетях оставляют слова соболезнования родным и близким погибших при пожаре:
«Вечная память! Ребята, вы герои! Соболезную родным и близким. Огромное спасибо их родителям и низкий поклон. Вы воспитали героев!!! Сил жёнам и детям»
На месте пожара побывали сотрудники склада. Кому-то из них удалось найти на своём рабочем месте уцелевшие вещи.
Красноярские следователи задержали руководство ООО «Автотрейд КСК», которому принадлежал сгоревший склад, где погибли трое пожарных и один сотрудник предприятия, сообщает Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, задержанными оказались 33-летний директор фирмы и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела склада. Следствие намерено добиваться в суде ареста подозреваемых.
Правоохранительные органы ведут проверку по обстоятельствам гибели пожарных.
Помимо выяснения причин пожара, специалистам предстоит ответить на вопросы: почему сотрудникам МЧС не хватило кислорода и был ли у них план склада.
В Красноярске продолжается расследование уголовного дела о пожаре на складе-магазине автозапчастей. Задержаны подозреваемые — 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности.
Об этом: По делу о пожаре на складе в Красноярске задержали двух человек
С задержанными проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок.
«Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
«Комсомольская правда» публикует беседу со специалистом, много лет отработавшим в МЧС, сейчас профессионально занимающимся противопожарным оборудованием.
«Первый вопрос для меня, зачем их отправили туда спустя два часа после начала пожара, когда было уже пекло такое, что все плавилось внутри, и очевидно, что выживших нет. Возможно, в случае пожара на Калинина была какая-то дополнительная информация, примеру, что есть какой-то бункер, где может прятаться живой человек. Мы сейчас с вами не знаем этого. Вообще, инструкция не предусматривает, что обязательно надо идти внутрь, все в зависимости от обстоятельств», — отмечает он.
«Когда газозащитная служба заходит внутрь, ей руководит снаружи человек. Говорит, куда идти, куда повернуть, — ведь самим людям из-за дыма там ничего не видно, они не могут ориентироваться. И он же должен скомандовать, когда выходить, потому что он знает запас воздуха в баллонах, на сколько его хватит, и сколько прошло времени. Что здесь случилось? Покажет следствие», — рассказал он «Комсомольской правде».
Гибель пожарных — явление в Красноярском крае редкое, можно сказать, из ряда вон. Последний подобный случай произошел в 2019 году, когда в военной части в Ачинском районе рвались боеприпасы — тогда погиб один пожарный, напоминает ngs24.ru.