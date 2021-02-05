В Красноярске утром 3 февраля произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м, обрушилась кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По словам очевидцев, внутри помещений могли находиться до двух человек. Для их поиска сформировали пять звеньев газодымозащитной службы. Через некоторое время связь с первым звеном из трёх человек была потеряна. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

10:20 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей произошёл в Железнодорожном районе города Красноярска. Читайте также: В Красноярске горит склад автозапчастей

10:21 03.02.2021 Площадь пожара, изначально составлявшая 800 кв. м, быстро выросла до 3500 кв. м. Читайте также: Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3500 кв. м

10:22 03.02.2021 Сначала был объявлен второй по сложности ранг пожара, затем он был повышен до № 3.

10:23 03.02.2021 Кровля горящего склада обрушилась по всей площади. Звенья газодымозащитной службы проверяют, есть ли на складе люди.

10:24 03.02.2021 По данным МЧС, на месте работают более 100 человек, свыше 30 единицы техники. Для замера воздуха к месту пожара направлена передвижная экологическая лаборатория.

10:26 03.02.2021 В Красноярске при тушении возгорания на складе автозапчастей пропали трое пожарных. Читайте также: При тушении горящего склада автозапчастей в Красноярске пропали пожарные

10:26 03.02.2021 Звено газодымозащитной службы из трёх человек не выходит на связь уже более часа.

10:32 03.02.2021 При тушении крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске утеряна связь с тремя пожарными. Информацию об этомподтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю. Читайте также: В МЧС подтвердили пропажу трёх пожарных при возгорании в Красноярске

10:33 03.02.2021 В СМИ появилась информация о том, что кислородные баллоны пожарных рассчитаны на 40 минут. Однако, как сообщало ИА REGNUM, трое пожарных не выходят на связь уже более часа.

10:42 03.02.2021 «Пожар на Калинина унёс жизни троих пожарных. Задохнулись в дыму. По предварительной информации, искали пострадавшего. Какой ужас. Соболезнования родным», — сообщает депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина.

10:50 03.02.2021 На место пожара на складе автозапчастей в Красноярске выезжал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом глава региона сообщил 3 февраля в своём инстаграме. По словам Усса, «ситуация тяжёлая». Горит склад частной компании «Автотрейд». Подробности в материале: «Ситуация тяжёлая»: в Красноярске выясняют причины крупного пожара

11:07 03.02.2021 Пожар на складе в Красноярске

11:15 03.02.2021 В Красноярске трое пожарных, пропавших при тушении возгорания на складе автозапчастей, погибли. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»). Читайте подробнее: Пропавшие при возгорании на красноярском складе пожарные погибли

11:41 03.02.2021 Канал Gornovosti сообщает, что обнаружено тело погибшего пожарного, однако его «эвакуация затруднена».

11:46 03.02.2021 Пожар на складе в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

11:54 03.02.2021 Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске.

11:57 03.02.2021 Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на месте возгорания в Железнодорожном районе Красноярска. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Об этом: На месте крупного пожара в Красноярске работает полиция

12:15 03.02.2021 В Красноярске по факту гибели человека при пожаре на производственном складе проводится проверка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии. Подробности в материале: СК проводит проверку по факту пожара на складе в Красноярске

12:18 03.02.2021 Пожар на складе в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

12:20 03.02.2021 По данным СК, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в горящее помещение склада для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри. Спустя некоторое время пожарные перестали выходить на связь. Позже было обнаружено тело — предположительно, сотрудника склада. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются, пояснили в ведомстве.

13:08 03.02.2021 Проверку по факту пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске проводит прокуратура. Читайте подробнее: Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Красноярске

13:49 03.02.2021 По состоянию на 17:30 по местному времени 3 февраля пожар на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске пока не локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Читайте подробнее: Пожар на складе автозапчастей в Красноярске пока не локализован

13:51 03.02.2021 Пожар на складе в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

13:54 03.02.2021 ГУ МЧС по Красноярскому краю о пожаре на складе автозапчастей: «Открытого огня нет, идёт проливка строений».

14:15 03.02.2021 Специалисты исследуют качество атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния задымления, возникшего 3 февраля из-за крупного пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, отобраны пробы воздуха на содержание девяти загрязняющих веществ. Об этом: В Красноярске исследуют качество воздуха в зоне крупного пожара

15:04 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

15:17 03.02.2021 Появилась запись разговора пропавших на пожаре красноярских спасателей. РЕН-ТВ приводит фрагмент их последних перед обрывом связи переговоров по рации: «У нас закончился воздух в баллонах!» «Ищи выход! Ищи!» «У «Пятого» закончился воздух, кто с ним работает?» «Тридцать второй, который зашел с севера, на поиски пострадавшего!»

15:17 03.02.2021 В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при пожаре на складе автозапчастей на улице Калинина. Читайте также: Крупный пожар на складе в Красноярске: возбуждено уголовное дело

15:20 03.02.2021 О сложности пожара свидетельствует комментарий начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игоря Лисина: «Очень сложная планировка, горючая нагрузка и конструктивные особенности здания, что осложняет тушение».

15:24 03.02.2021 Спасателям сразу стало понятно — возгорание серьезное. Внутри автомобильные запчасти — масло, ГСМ, пластик. Пламя распространилось за считаные минуты: изначально, по данным МЧС, площадь тушения была 800 квадратных метров, уже через час сообщили о 3,5 тысячи. Сейчас находиться рядом становится опаснее. То и дело здесь слышны звуки мощных взрывов, отмечает РЕН-ТВ.

15:27 03.02.2021 Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM] (1)

15:28 03.02.2021 Некоторые районы Красноярска, в котором и без того был введен режим «черного неба», почти полностью погрузились во мглу.

15:32 03.02.2021 Сотрудникам МЧС удалось сбить огонь и не допустить распространение пламени на другие объекты.

15:33 03.02.2021 Как ранее сообщало ГУ МЧС по Красноярскому краю, на месте происшествия работают 110 человек и 33 единицы техники.

15:33 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

15:35 03.02.2021 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин принёс соболезнования семьям пожарных и работникам склада, погибших при пожаре на складе автозапчастей. «Страшный пожар, по-другому не скажешь», — пишет Ерёмин в своём инстаграме 3 февраля. Читайте также: Мэр Красноярска подтвердил гибель троих пожарных

15:57 03.02.2021 Приемлемых условий для тушения пожаров теперь не создается, и пожарные фактически вынуждены идти на убой. Такое мнение выразил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по ЧС Александр Подгрушный, комментируя крупный пожар в Красноярске. Читайте также: Пожарные были «просто обречены идти в дым» — о трагедии в Красноярске

16:13 03.02.2021 В Красноярске 3 февраля в 19:29 по местному времени локализован пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Площадь пожара составила 3900 кв. м. Об этом: Пожар на складе запчастей в Красноярске локализован

16:24 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

16:36 03.02.2021 Начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин на тушении пожара 24.mchs.gov.ru

16:42 03.02.2021 Работы по поиску погибших сотрудников МЧС России будут продолжены, несмотря на тёмное время суток.

16:43 03.02.2021 По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева на место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым.

16:45 03.02.2021 Напомним, на место происшествия выезжали также прокурор Красноярского краяРоман Тютюник и его заместитель.

16:46 03.02.2021 Прокуратура Красноярского края сообщила, что «в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности».

16:47 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

16:54 03.02.2021 На складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске продолжаются работы по тушению отдельных очагов и разбору завалов. Разбором конструкций занимаются 106 человек. Данные ГУ МЧС на 19:30 по местному времени (15:30 мск)

17:52 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

18:28 03.02.2021 В неофициальных пабликах Красноярска приносят соболезнования родным пропавших пожарных, называют их имена.

18:58 03.02.2021 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин принёс соболезнования родным погибших. admkrsk.ru

20:14 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

20:19 03.02.2021 Рабочие соседних помещений рассказали корреспонденту «АиФ-Красноярск», что склад автозапчастей занимал не только первый и второй этажи, по их словам, в здании есть подземные помещения, где и находились детали. Как раз там было сильное задымление. По мере того, как от пожара рушилось помещение, всё больше чернющего дыма вырывалось наружу. Лица пожарных, выходивших из горящего помещения, были в саже.

20:26 03.02.2021 Стали известны имена пожарных, отправившиеся на поиски людей в зону задымления: это командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев.

21:11 03.02.2021 Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте пожара на производственном складе в Красноярске. krk.sledcom.ru

22:25 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей тушили больше 10 часов. Клубы густого черного дыма были видны практически из любой точки Красноярска. Высота достигала несколько десятков метров.

22:27 03.02.2021 В самом здании находились автосервисы, магазины и склад автозапчастей — всего порядка 20 организаций, сообщает «Первый канал». На момент возгорания в помещениях работали люди, их эвакуировали. Как утверждают руководители склада, система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня.

22:28 03.02.2021 «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются владельцы зданий, изымается вся необходимая документация», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

22:56 03.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

02:50 04.02.2021 В Красноярске нашли тела троих пожарных, которые погибли при попытке спасти из горящего склада автозапчастей оставшихся там людей. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России. Читайте также: В Красноярске нашли тела пожарных, погибших при тушении склада

05:09 04.02.2021 Открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске ликвидировано. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС РФ сообщил ряд СМИ. Подробности в материале: В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение на складе запчастей

05:56 04.02.2021 Открытое горение ликвидировали в 06:02 (02:02 мск), уточнили в МЧС.

06:32 04.02.2021 В Красноярске следователи полиции после гибели работника склада запчастей при пожаре возбудили уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 219 УК РФ). Читайте также: Красноярская полиция возбудила дело после гибели работника склада на пожаре

07:01 04.02.2021 По данным полиции, при пожаре на складе погиб работник предприятия — мужчина 1998 года рождения.

07:14 04.02.2021 Пожар на складе автозапчастей в Красноярске 24.mchs.gov.ru

07:27 04.02.2021 Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших при тушении склада запчастей в Красноярске. Подробности в материале: МЧС обещает помочь родственникам погибших в Красноярске пожарных

07:28 04.02.2021 «МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.

07:31 04.02.2021 С родственниками погибших красноярских пожарных работают психологи МЧС.

07:32 04.02.2021 При пожаре на складе в Красноярске погиб Анатолий Жалнерчик (46 лет, женат, двое детей). Стаж службы в МЧС России — 27 лет. Прошёл путь от пожарного до командира. Старший прапорщик внутренней службы, командир отделения 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона.

07:33 04.02.2021 Также погиб Алексей Пузырев (45 лет, женат, двое детей). Стаж работы в МЧС России — 25 лет. Являлся старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

07:34 04.02.2021 Третий погибший — 27-летний Максим Рябцев. Стаж работы в МЧС России — шесть лет. Сержант внутренней службы, пожарный 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

07:55 04.02.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля в регионе днём траура по погибшим при пожаре на складе запчастей в Красноярске. Власти края, красноярские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших пожарных и работника склада. Подробности в материале: В Красноярском крае 5 февраля объявлено днём траура по погибшим пожарным

07:58 04.02.2021 Рябцев Максим Михайлович. Жалнерчик Анатолий Павлович. Пузырев Алексей Евгеньевич. Погибшие сотрудники МЧС. ГУ МЧС по Красноярскому краю

10:23 04.02.2021 Представители центрального аппарата МЧС России приступили к изучению обстоятельств пожара на складе запчастей в Красноярске. Подробности в материале: Обстоятельства пожара в Красноярске изучит центральный аппарат МЧС

11:06 04.02.2021 В память о погибших при исполнении долга товарищах огнеборцы возложили цветы к импровизированному мемориалу на месте трагедии.

11:26 04.02.2021 В Красноярске продолжают выяснять причины и обстоятельства пожара на складе автозапчастей, унесшего жизни четырёх человек. Об этом сообщили 4 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Читайте подробнее: Дела по факту пожара на складе в Красноярске соединили в одно производство

12:22 04.02.2021 ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии: «На момент ликвидации пожара высказаться об очаге возгорания не представилось возможным из-за значительного повреждения конструкции здания».

12:52 04.02.2021 Сгоревший склад в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

12:53 04.02.2021 Люди несут цветы к сгоревшему складу в Красноярске, где погибли пожарные. Напомним, с открытым огнём удалось справиться только спустя сутки. Цитата канала navideovidno.

12:53 04.02.2021 Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске. «От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал глава республики Валентин Коновалов.

15:40 04.02.2021 Пожарные на складе в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

16:27 04.02.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram заявил, что родственникам всех погибших в пожаре выделят по одному миллиону рублей из резервного фонда.

17:54 04.02.2021 5 февраля объявлено днем траура в Красноярском крае. Фото: krskstate.ru

18:39 04.02.2021 Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества трёх пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске.

18:41 04.02.2021 ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар на складе автозапчастей в Красноярске, начавшийся утром 3 февраля, полностью ликвидирован.

18:50 04.02.2021 Указ о посмертном награждении орденом Мужества погибших сотрудников противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю подписал 4 февраля президент России Владимир Путин. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев. Читайте также: Трое погибших в Красноярске пожарных награждены орденами Мужества

19:17 04.02.2021 О ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Начавшийся накануне, 3 февраля, пожар в Железнодорожном районе Красноярска ликвидирован сегодня, 4 февраля, в 20:53 (время местное). К ликвидации пожара были привлечены 176 человек (106 — из МЧС РФ) и 55 единиц техники. Читайте также: Пожар на складе автозапчастей в Красноярске потушили

20:06 04.02.2021 Склад автозапчастей в Красноярске после пожара. Фото: 24.mchs.gov.ru

06:05 В Красноярском крае сегодня, 5 февраля, — день траура по погибшим при пожаре.

06:19 По предварительным данным, на складе на ул. Калинина в Красноярске, где 3 февраля произошёл крупный пожар, сгорело 22 автомобиля. Подробности в материале: При пожаре на складе в Красноярске сгорело более 20 автомобилей

07:09 Изучение обстоятельств пожара на складе в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

07:34 5 февраля, в день траура, на всей территории региона приспущены флаги Красноярского края. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предлагается воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

08:25 В соцсетях оставляют слова соболезнования родным и близким погибших при пожаре: «Вечная память! Ребята, вы герои! Соболезную родным и близким. Огромное спасибо их родителям и низкий поклон. Вы воспитали героев!!! Сил жёнам и детям»

08:26 Цветы на месте гибели пожарных. 24.mchs.gov.ru

08:53 На месте пожара побывали сотрудники склада. Кому-то из них удалось найти на своём рабочем месте уцелевшие вещи.

09:46 Спасатели на месте пожара и гибели пожарных. 24.mchs.gov.ru

09:48 Красноярские следователи задержали руководство ООО «Автотрейд КСК», которому принадлежал сгоревший склад, где погибли трое пожарных и один сотрудник предприятия, сообщает Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

09:48 По данным издания, задержанными оказались 33-летний директор фирмы и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела склада. Следствие намерено добиваться в суде ареста подозреваемых.

09:49 Правоохранительные органы ведут проверку по обстоятельствам гибели пожарных.

09:49 Комиссия на пожаре [24.mchs.gov.ru]

11:08 Помимо выяснения причин пожара, специалистам предстоит ответить на вопросы: почему сотрудникам МЧС не хватило кислорода и был ли у них план склада.

11:30 В Красноярске продолжается расследование уголовного дела о пожаре на складе-магазине автозапчастей. Задержаны подозреваемые — 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности. Об этом: По делу о пожаре на складе в Красноярске задержали двух человек

12:19 Следственный комитет. sledcom.ru

13:49 С задержанными проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок. «Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

13:58 «Комсомольская правда» публикует беседу со специалистом, много лет отработавшим в МЧС, сейчас профессионально занимающимся противопожарным оборудованием. «Первый вопрос для меня, зачем их отправили туда спустя два часа после начала пожара, когда было уже пекло такое, что все плавилось внутри, и очевидно, что выживших нет. Возможно, в случае пожара на Калинина была какая-то дополнительная информация, примеру, что есть какой-то бункер, где может прятаться живой человек. Мы сейчас с вами не знаем этого. Вообще, инструкция не предусматривает, что обязательно надо идти внутрь, все в зависимости от обстоятельств», — отмечает он.

14:03 «Когда газозащитная служба заходит внутрь, ей руководит снаружи человек. Говорит, куда идти, куда повернуть, — ведь самим людям из-за дыма там ничего не видно, они не могут ориентироваться. И он же должен скомандовать, когда выходить, потому что он знает запас воздуха в баллонах, на сколько его хватит, и сколько прошло времени. Что здесь случилось? Покажет следствие», — рассказал он «Комсомольской правде».

14:25 Сгоревший склад в Красноярске [24.mchs.gov.ru]

14:48 Гибель пожарных — явление в Красноярском крае редкое, можно сказать, из ряда вон. Последний подобный случай произошел в 2019 году, когда в военной части в Ачинском районе рвались боеприпасы — тогда погиб один пожарный, напоминает ngs24.ru.