Киев, 3 февраля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Украинский политолог Сергей Белашко считает последние действия и решения президента страны Владимира Зеленского «жестоким политическим самоубийством».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт напоминает последние ключевые события — попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая — крупнейшего экономического партнёра Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (имеется в виду депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции «Слуга народа»), а теперь ещё и запрет оппозиционных телеканалов.

«Всё это на фоне окончательного развала «монобольшинства» в парламенте и запуска спикером Рады собственного политпроекта, жёстких и уже публичных разборок в руководстве министерства обороны и службы безопасности, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнёрами, полного провала с привлечением инвестиций», — заявил Белашко.

Политолог вспоминает заявление Зеленского, сделанное осенью 2019 года — о том, что он выступает за свободу слова и не имеет полномочий закрывать какие-либо телеканалы.

«Права или полномочий закрывать неугодные телеканалы у Зеленского с тех пор так и не появилось. Но с какого-то перепуга возникла уверенность, что он может так сделать и остаться абсолютно безнаказанным… Это заблуждение может стать фатальным, и для него, и для Украины. Впрочем, это будет вполне логичный и заслуженный финал», — резюмировал Сергей Белашко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза о применении санкций, которое привело к закрытию трех крупнейших оппозиционных телеканалов страны.