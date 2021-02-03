Барнаул, 3 февраля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Бывший главный врач Егорьевской ЦРБ в Алтайском крае Сергей Шуленин на своей странице Facebook разоблачил вранье медицинских чиновников региона по поводу ситуации с распространением коронавируса.

Цитата из группы в ОК Статистика распространения коронавируса в Целинном районе алтайского края: данные, предоставленные главным врачом Целинной ЦРБ Целинного района Ольгой Евсюковой

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По его мнению, в последнее время власти намеренно стали занижать статистику в районах. В частности, он упоминает данные, предоставленные главным врачом Целинной ЦРБ Целинного района Ольгой Евсюковой. По её словам, на 18 января общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в данном районе составило 764 человека, тогда как оперативный штаб заявляет, что таких случаев всего 147.

«Разница составила 617 случаев. Кому верить? Я верю главному врачу — и вот почему: ещё было озвучено, что на эту дату 75 человек проходят лечение на дому и в стационаре, умерших от ковида — 27 человек, а выздоровевших 662. Проверяем: 662+27+75=764, что и требовалось доказать. Кому это выгодно врать и издеваться над людьми, представляя их, извините, идиотами?» — резюмирует Сергей Шуленин.

Также он проанализировал данные оперативного штаба Алтайского края за последние четыре месяца и пришел к выводу, что в середине декабря 2020 года, на фоне заявленной стабилизации ситуации с коронавирусом и снижения количества тяжелобольных и больных на аппаратах ИВЛ в крае выросла средняя за месяц общая летальность среди больных с COVID-19.

«Такая же ситуация повторяется в январе: средняя летальность — 13,5 (417 летальных исходов). Такие ножницы возможны при обследовании на COVID-19 только при развитии клинических симптомов по требованию больных и, как правило, поздней госпитализации, при утяжелении состояния инфицированных до среднетяжёлого или тяжёлого. Лечение в этом случае, как и перевод на ИВЛ, малоэффективно», — пояснил бывший главный врач Егорьевской ЦРБ в Алтайском крае Сергей Шуленин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 3 февраля общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1999 человек, причём 13 из них добавились в сводку за последние сутки.

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