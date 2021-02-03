Красноярск, 3 февраля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Красноярске при тушении возгорания на складе автозапчастей пропали трое пожарных.

24.mchs.gov.ru Пожар на складе в Красноярске

Как сообщил источник в экстренных службах, звено газодымозащитной службы из трёх человек не выходит на связь.

По словам источника, пожарные не выходят на связь уже около часа, сообщает ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей в Красноярске произошёл утром 3 февраля. Площадь возгорания выросла до 3500 кв. м. В тушении принимают участие более 100 человек, десятки единиц техники.