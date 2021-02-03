Баунтовский район, Бурятия, 3 февраля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Центральная районная больница Баунтовского района Бурятии привлечена к ответственности за нарушение противоэпидемических мер. Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отмечается, в октябре 2020 года врач больницы, имея явные симптомы заболевания COVID-19, в том числе отсутствие вкуса и запаха, ходила на работу и лечила больных. Позднее подозрения подтвердились и у неё подтвердили заражение коронавирусом.

«Кроме того, в нарушение приказа и. о. главного врача ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» о прекращении приёма пациентов в терапевтическое отделение, в закрытое на карантин отделение была госпитализирована больная», — отметили в суде.

С опозданием было установлено медицинское наблюдение за контактным лицом, а также проведена заключительная дезинфекция. В итоге решением суда медицинское учреждение оштрафовали на 200 тыс. рублей.