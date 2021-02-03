Магадан, 3 февраля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Магаданской области закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Очередные поставки обещают до 5 февраля.

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Последние два дня вакцинацию проводят лишь вторым компонентом тем, кто прошёл первый курс. Ожидается поступление 2900 доз вакцины, пишет «Магаданская правда».

На 3 февраля на Колыме вакцинировались 1448 медработников, 930 педагогов, 295 соцработников и постояльцев домов-интернатов, 658 работников транспорта и коммунальной сферы, 260 служащих и призывников, 641 пациент с хроническими заболеваниями.

Всего областной минздрав намерен привить от коронавируса 66 430 человек. На данный момент желающих вакцинироваться, согласно предварительным записям, чуть более 1200 колымчан.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Амурской области призывают население не игнорировать второй этап вакцинации от коронавируса, так как он является обязательным и без второго компонента организм не сможет противостоять SARS-CoV-2.