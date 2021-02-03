Вашингтон, 3 февраля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла понять вопрос журналиста о космических силах США (US Space Force) и высказалась о несуществующем самолёте, сообщает Politico.

(сс) U.S. Department of State Джен Псаки

«Ого, Space Force. Это самолёт сегодняшнего дня», — ответила Псаки на вопрос об этом роде войск, заявив, что она не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу.

В свою очередь, сенатор-республиканец Майк Роджерс заявил, что его пугает, как Псаки «обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года поклонники франшизы «Звёздный путь» очень удивились, когда увидели эмблему космических сил — нового военного подразделения США.

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Напомним, ранее издание Daily Beast сообщило, что команда президента Соединённых Штатов Джо Байдена заранее пыталась узнать у аккредитованных при Белом доме журналистов, какие вопросы они намерены задать на брифинге.

Сотрудники администрации Байдена запрашивали информацию о том, что будут спрашивать корреспонденты в ходе выступлений пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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