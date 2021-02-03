Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В январе 2021 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 451 719 кв. метров жилья, или 17 домов на 9160 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил 3 февраля городской комитет по строительству.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома

Этот объём — более чем вдвое, по метражу, превышает показатели января 2020 года, когда в Петербурге было введено в эксплуатацию 220 124 кв. метров жилья, или 4345 квартир.

Лидирует по вводу жилья в январе 2021 года Приморский район, за ним идут Московский и Красносельский районы.

Помимо жилья, в январе 2021 года ввели в эксплуатацию 20 объектов общегражданского назначения, среди которых деловой комплекс «Морская резиденция» в Василеостровском районе, индустриальный парк «PNK Шушары 3» в Пушкинском районе, административное здание в Красногвардейском районе.

Напомним, по данным Петростата, индекс физического объема работ, выполненных в строительстве, в 2020 году составил в Петербурге 90,7% по сравнению с 2019 годом. При этом цены на жилье резко выросли.