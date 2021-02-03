Ташкент, 3 февраля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Повышение роли политических партий в жизни Узбекистана обсудил президент республики Шавкат Мирзиёев с партийными лидерами, сообщили в пресс-службе главы государства.

President.uz Обмен мнениями Шавката Мирзиёева с лидерами политических партий

Участники встречи отметили важную роль политических партий в реализации реформ и защите прав и интересов граждан. Обсуждался также вопрос развития социальных сфер, в том числе образования и здравоохранения.

Отмечалась важность изучения политическими партиями социальных и экономических проблем на местах. Участники выдвигали предложения по решению этих проблем.

На встрече присутствовали лидеры либерально-демократической партии Узбекистана, демократической партии «Миллий тикланиш», народно-демократической партии, социал-демократической партии «Адолат» и Экологической партии.