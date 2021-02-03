Глава Чувашии провёл «работу над ошибками»
Чебоксары, 3 февраля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Чувашии планируют нарастить объём жилищного строительства к 2030 году, увеличив обеспеченность жильем с нынешних 28 кв. метров на одного жителя до 31 кв. метра. Также власти хотят досрочно решить вопрос с переселением граждан из аварийного жилья и обещают «впредь не допускать фактов» срыва программы обеспечения жильём детей-сирот. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.
Говоря о жилищном строительстве, руководитель региона напомнил о стратегической задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным: обеспечить объёмы жилищного строительства в расчёте не менее 0,83 кв. метра на одного жителя в год. В Чувашии введено 0,48 кв. метра на одного жителя.
Он поручил правительству совместно с органами власти принять дополнительные меры по формированию новых площадок для комплексной застройки, строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.
Отдельно глава Чувашии остановился на программе переселения граждан из аварийного жилья. В настоящее время переселения ждут более 560 жителей, которые живут в 23 аварийных домах. Но при этом в программу не вошли ещё 264 дома, где насчитывается около 4 тыс. жителей. Олег Николаев поручил «сделать всё, чтобы ускориться».
Глава региона также напомнил, что в прошлом году не были освоены сполна средства на жильё для детей-сирот и других категорий населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году не удалось освоить свыше 115 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Власти поясняли, что основная причина — разница между рыночной ценой и стоимостью приобретения жилья, установленной Минстроем РФ. Для снятия проблемы в регионе разработан закон об увеличении оплачиваемой за счет средств республиканского бюджета стоимости 1 кв. метра приобретаемого жилья для детей-сирот.