Чебоксары, 3 февраля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Чувашии планируют нарастить объём жилищного строительства к 2030 году, увеличив обеспеченность жильем с нынешних 28 кв. метров на одного жителя до 31 кв. метра. Также власти хотят досрочно решить вопрос с переселением граждан из аварийного жилья и обещают «впредь не допускать фактов» срыва программы обеспечения жильём детей-сирот. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Говоря о жилищном строительстве, руководитель региона напомнил о стратегической задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным: обеспечить объёмы жилищного строительства в расчёте не менее 0,83 кв. метра на одного жителя в год. В Чувашии введено 0,48 кв. метра на одного жителя.

«Но при этом все мы знаем, что у нас есть все возможности и все необходимые ресурсы, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом. От объёмов жилищного строительства зависит и качество жизни населения. Кроме того, мы должны чётко понимать, что строительство — это один из мощнейших драйверов развития экономики. Сегодня на одного жителя Чувашии приходится 28 кв. метров, то есть это обеспеченность — это достаточно хороший показатель, если сравнивать с другими регионами, но это не должно нас успокаивать. И выполняя задачу, мы должны довести показатель не менее чем 31 кв. метр к 2030 году. И, конечно, объёмы вводимого жилья не менее чем 1 кв. метр на человека в год», — сказал Олег Николаев.

Он поручил правительству совместно с органами власти принять дополнительные меры по формированию новых площадок для комплексной застройки, строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

Отдельно глава Чувашии остановился на программе переселения граждан из аварийного жилья. В настоящее время переселения ждут более 560 жителей, которые живут в 23 аварийных домах. Но при этом в программу не вошли ещё 264 дома, где насчитывается около 4 тыс. жителей. Олег Николаев поручил «сделать всё, чтобы ускориться».

Глава региона также напомнил, что в прошлом году не были освоены сполна средства на жильё для детей-сирот и других категорий населения.

«Много причин, в том числе объективные. Мы провели работу над ошибками. Есть все возможности, чтобы не допускать таких фактов», — заверил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году не удалось освоить свыше 115 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Власти поясняли, что основная причина — разница между рыночной ценой и стоимостью приобретения жилья, установленной Минстроем РФ. Для снятия проблемы в регионе разработан закон об увеличении оплачиваемой за счет средств республиканского бюджета стоимости 1 кв. метра приобретаемого жилья для детей-сирот.