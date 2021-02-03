Вашингтон, 3 февраля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. США рассматривают отношения с Китаем через призму конкуренции и намерены противостоять действиям этого государства, но допускают ограниченное сотрудничество в ряде областей. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил 2 февраля на брифинге в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Соединённые Штаты, пояснил он, находятся с КНР в серьёзной конкуренции. Стратегическая конкуренция — рамка для этих отношений. США будут противостоять агрессивным и насильственным действиям со стороны Китая.

При этом, хотя американские власти смотрят на отношения с КНР «через призму конкуренции», они понимают, что есть направления для ограниченного сотрудничества, соответствующие интересам обеих стран. Одно из таких направлений — климат, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Прайс рассказал о подготовке специального обзора, который учтёт «весь спектр злонамеренной деятельности РФ». По его итогам США рассмотрят варианты дальнейших действий в отношении России.

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