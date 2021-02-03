Москва, 3 февраля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале рассказал, почему, по его мнению, уровень возврата денег кредиторам банкротящихся банков составляет всего порядка 14%:

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Молодежь не знает, но устоявшаяся практика такова. Перед отзывом лицензии в банк на несколько дней заходит группа ответственных товарищей из ЦБ, АСВ и крышующих спецслужб, дербанит все, что остаётся, а потом отдаёт полупустышку на официальное растерзание. Никаких сладких активов там уже нет. Разве что кто-то кредит вернёт или деньги по старым реквизитам пульнёт».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что требования кредиторов ликвидируемых банков пока удовлетворены на 14%, сказано в стратегии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на будущие пять лет (РБК ознакомился с документом, представитель АСВ подтвердил его подлинность).