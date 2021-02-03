Кострома, 3 февраля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Костроме в ходе благоустройства набережной реки Волги в порядок приведут территорию бывшей площадки водоканала. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Бывшая территория водоканала в Костроме

На территории, доступ на которую в настоящее время ограничен, планируется организовать кулинарный сквер с террасой для летнего кафе, открытой площадкой для проведения гастрономических праздников, газоном для отдыха, скамьями, амфитеатром и велодорожками.

Объект находится в непосредственной близости от туристических маршрутов и на протяжении нескольких десятков лет не благоустраивался. Земля на площадке принадлежит городу Костроме, а архитектурный ансамбль из трёх зданий — электрической, водопроводной и фильтровальной станции, построенных в третьей четверти 19 века, находится в оперативном управлении ОГБУ «Наследие».

В 2020 году здания были отданы в аренду до 2069 года компании ООО «КостромаБизнесСтрой». По условиям договора, строительная компания платит за аренду зданий 1 рубль в год, но обязуется реконструировать их в срок до 2025 года.

Напомним, победителем электронного аукциона на подготовку проекта благоустройства главной городской набережной стала компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга. Непосредственно к выполнению работ в Костроме приступят в 2022 году.