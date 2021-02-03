Элиста, 3 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, посетивший 2 февраля Республику Калмыкия, видит потенциал региона и верит в его развитие, выразил уверенность глава республики Бату Хасиков. В рамках рабочей поездки премьер-министра РФ был определён план взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по многим направлениям. Это и вопрос обеспечения населения питьевой водой, развития сельского хозяйства, квартирный вопрос жителей Элисты, пострадавших при взрыве бытового газа.

Www.glava.region08.ru Калмыкию посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«Конечно, вызывают справедливое возмущение известные моменты из нашего прошлого, когда ресурсы выделялись в необходимом объёме, однако проекты не выполнялись. С прошлым, действительно, нужно разобраться. Ведь иначе сложно двигаться дальше. Вода, транспортно-логистический комплекс, ЖКХ, сельское хозяйство, инвестиции, здравоохранение, реализация индивидуальной программы развития Калмыкии — по всем этим ключевым вопросам наши предложения приняты в работу», — отметил глава Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время лишь 7,4% населения Калмыкии обеспечены качественной питьевой водой. Решение этой проблемы возможно в течение десяти лет.