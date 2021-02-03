Глава Калмыкии: «С прошлым нужно разобраться»
Элиста, 3 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, посетивший 2 февраля Республику Калмыкия, видит потенциал региона и верит в его развитие, выразил уверенность глава республики Бату Хасиков. В рамках рабочей поездки премьер-министра РФ был определён план взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по многим направлениям. Это и вопрос обеспечения населения питьевой водой, развития сельского хозяйства, квартирный вопрос жителей Элисты, пострадавших при взрыве бытового газа.
«Конечно, вызывают справедливое возмущение известные моменты из нашего прошлого, когда ресурсы выделялись в необходимом объёме, однако проекты не выполнялись. С прошлым, действительно, нужно разобраться. Ведь иначе сложно двигаться дальше. Вода, транспортно-логистический комплекс, ЖКХ, сельское хозяйство, инвестиции, здравоохранение, реализация индивидуальной программы развития Калмыкии — по всем этим ключевым вопросам наши предложения приняты в работу», — отметил глава Калмыкии.
ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время лишь 7,4% населения Калмыкии обеспечены качественной питьевой водой. Решение этой проблемы возможно в течение десяти лет.