По состоянию на начало февраля 2021 года в мире зарегистрировано более 103,4 млн подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Ежедневно выявляются сотни тысяч новых носителей SARS-CoV-2. В разных странах вводятся новые ограничения. Например, в США ввели правила по обязательному ношению масок даже в парках. В Латвии продлили режим ЧС из-за COVID-19, а в Швеции обсуждают идею ужесточить порядок въезда в страну. Между тем мир не теряет надежды стабилизировать ситуацию с помощью вакцинации. И ряд стран проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

09:05 03.02.2021 В десяти больницах Грузии подготовлены пункты для вакцинации от COVID-19. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 2 февраля глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил в ходе брифинга. Об этом: В Грузии всё готово для начала вакцинации от COVID-19 — врач

09:10 03.02.2021 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9705 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили свыше 9,7 тыс. носителей коронавируса

09:12 03.02.2021 Представитель правительства Греции в международных организациях по связанным с COVID-19 вопросам Илиас Мосиалос высоко оценил эффективность российской вакцины «Спутник V». Читайте подробнее: В Греции заявили о превосходной эффективности вакцины «Спутник V»

09:31 03.02.2021 Социальная дистанция. Япония. (сс) 片割れ靴下

09:50 03.02.2021 2 февраля Варшава получила 4,3 миллиарда евро в виде кредитов в рамках программы Евросоюза Sure, предназначенной для защиты рабочих мест и работников, пострадавших от пандемии. Об этом передает Polskie Radio 24. Об этом: ЕС выделил Польше кредит на сумму в 4,3 млрд евро

09:55 03.02.2021 За прошедшую неделю от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире скончались свыше 96 тыс. человек, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 3 февраля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: В ВОЗ сообщили о рекордном числе скончавшихся от COVID-19 за неделю

10:10 03.02.2021 В мире число прошедших вакцинацию от COVID-19 превысило число инфицированных SARS-CoV-2, следует из официальных данных и информации СМИ. Подробности в материале: В мире число привившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся

10:11 03.02.2021 Власти Венесуэлы рассматривают возможности возврата школьников и студентов к очному формату образования. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, в ближайшие месяцы может быть введена смешанная система формата образования, состоящая из чередования дистанционного и очного форматов. Читайте также: В Венесуэле могут частично вернуть школы и вузы на очный формат образования

10:20 03.02.2021 За сутки на Украине от последствий, вызванных болезнью COVID-19, скончались 165 человек. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:22 03.02.2021 В Грузии в течение последних суток выявили 688 случаев заражения коронавирусом в ходе 15 792 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 3 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 680 носителей коронавируса

10:33 03.02.2021 Правительство Дании, конфедерация промышленности страны и датская торговая палата договорились ввести цифровые «ковид-паспорта», в которых будет содержаться информация о вакцинации, что может позволить частично возобновить деловую жизнь в стране. Об этом 3 февраля сообщает телекомпания ТV2 со ссылкой на источники. Читайте также: В Дании могут ввести цифровые «ковид-паспорта»

10:42 03.02.2021 Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи ушёл на самоизоляцию из-за контакта с мэром Сан-Хуана Мигелем Ромеро Луго, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Prensa Latina. По словам Ромеро Луго, у него нет никаких симптомов COVID-19, а у его жены и дочери был отрицательный результат теста, проведенного день в день с мэром столицы. Читайте также: Глава Пуэрто-Рико самоизолировался после контакта с COVID-пациентом

10:53 03.02.2021 Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 680 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии. Об этом: В Грузии за сутки оштрафовали более 600 человек из-за пандемии

11:09 03.02.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6343 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 2 февраля. Подробности в материале: В Хорватии за сутки выявили 287 случаев заражения коронавирусом

11:17 03.02.2021 Активная социализация помогает бороться с вредными привычками, тогда как социальная изоляция, напротив, усиливает тягу к тому, что вредно для здоровья. К такому выводу пришли учёные австралийского Университета штата Новый Южный Уэльс, сообщает 3 февраля пресс-служба вуза. Эксперименты на крысах показали, что в условиях изоляции крысы, привыкшие к никотину, гораздо чаще пытались искать источник никотина. Когда крысу возвращали в клетку к другим животным, она теряла интерес к поискам. Читайте подробнее: Психологи изучили влияние социальной изоляции на вредные привычки

11:26 03.02.2021 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 2 февраля. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 262 случая заражения коронавирусом

11:33 03.02.2021 На акцию неповиновения, которую анонсировали в ресторанах Грузии, последует «резкая реакция» властей. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства, 3 февраля сделала министр экономики страны Натия Турнава на пресс-конференции. Читайте также: Владельцев ресторанов в Грузии призвали не проводить акцию неповиновения

11:35 03.02.2021 Из-за пандемии коронавирусной инфекции мир меняется и у международного сообщества появляется шанс теснее совместно работать, координируя свои действия на основе мультилатеризма, солидарности и принципов верховенства закона. Об этом 3 февраля говорится в совместной статье президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Сенегала Маки Салла, обнародованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung и рядом других изданий в ЕС. Читайте подробнее: Макрон, Меркель и ряд политиков призвали к «глобальному диалогу»

11:37 03.02.2021 Антикоронавирусную вакцину шведско-британской компании AstraZeneca не будут применять в Бельгии для лиц старше 55 лет. Такое решение принял высший совет здравоохранения страны, сообщает 3 февраля газета Le Soir. Читайте подробнее: Бельгия ввела возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca

12:03 03.02.2021 За минувшие сутки в Чехии было выявлено свыше 9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и теперь их общее число превысило 1 млн. Об этом 3 февраля сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Чехии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 1 млн

12:17 03.02.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1791 проведённого ПЦР-теста, выявили 504 новых случая коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 2 февраля. Подробности в материале: В Черногории за сутки выявили более 500 случаев заражения коронавирусом

12:18 03.02.2021 Мировой опыт показывает, что в ресторанах очень высокий риск заразиться в период пандемии, поэтому в Грузии пока рано отменять для них карантинные ограничения. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, 3 февраля выступила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии призвали не «экспериментировать» при отмене карантина

12:21 03.02.2021 В Южной Корее сообщили о трех случаях заражения коронавирусом среди южнокорейских военных, несущих службу за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны. Читайте подробнее: В Ливане и Бахрейне выявили коронавирус у трех южнокорейских военных

12:27 03.02.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 189 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили почти 190 новых носителей коронавируса

12:30 03.02.2021 В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 37 299 проведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 168 пациентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 2 февраля. Читайте также: В Словении за сутки выявили 1619 случаев заражения коронавирусом

12:31 03.02.2021 По причине того, что Швеция получила меньшее количество доз вакцины от COVID-19, чем было обещано производителем, региональные власти уже столкнулись с дефицитом препарата. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter. По данным журналистов, отсутствие вакцины уже повлияло на сроки вакцинации в 6 ленах страны. Об этом: В регионах Швеции наблюдается нехватка вакцины от COVID-19 — SVT

12:36 03.02.2021 Как можно было убедиться, вакцины от COVID-19 спасают жизни. Однако кто должен получить свою дозу препарата первым? Правильно ли то, что молодые здоровые люди в богатых странах получат вакцину раньше, чем группы риска в других частях мира? Должны ли мы, здоровые, отказаться от вакцинации? Над этими вопросами в своей статье поразмышляла научный корреспондент телеканала SVT Тереза Бергштедт. Читайте подробнее: SVT: Должны ли молодые люди в богатых странах повременить с вакцинацией?

12:40 03.02.2021 Образцы тестов на наличие коронавируса, полученные лабораториями Агентства общественного здравоохранения Швеции, показывают увеличение темпов распространения «британского» штамма SARS-CoV-2 на территории страны. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции все сильнее распространяется «британский» штамм коронавируса — SVT

12:43 03.02.2021 В случае сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на уровне ЕС и страны она может быть использована на территории Франции. Об этом 3 февраля заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции Europe 1. Читайте также: Во Франции допустили использование российской вакцины «Спутник V»

13:00 03.02.2021 Около 100 000 израильтян были вакцинированы от COVID-19 за 2 февраля. Это число снизилось с более чем 200 000 в день на прошлой неделе. Читайте подробнее: Около 100 тыс. жителей Израиля вакцинированы от COVID-19 за сутки

13:02 03.02.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 191 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1903 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 139 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 2 февраля. Читайте подробнее: В Сербии за сутки выявили более 1900 случаев заражения коронавирусом

13:02 03.02.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в Индонезии выявили 11 984 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявлено почти 12 тысяч носителей коронавируса

13:04 03.02.2021 За минувшие сутки в Израиле было зарегистрировано 7 919 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения этой страны утром 3 февраля. Об этом: В Израиле за сутки выявили почти 8 тыс. носителей коронавируса

13:09 03.02.2021 Министерство здравоохранения Абхазии направило запрос в Россию о возобновлении командировок российских врачей в республику для помощи в лечении пациентов с COVID-19. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 3 февраля сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на совещании правительства. Об этом: Минздрав Абхазии обратился к России за помощью

13:10 03.02.2021 Японские школьники в масках. (сс) Ryo FUKAsawa

13:13 03.02.2021 Еще несколько дней потребуется Израилю для вакцинации больших слоев населения перед возобновлением экономики и предотвращения всплеска случаев COVID-19, заявил генеральный директор минздрава профессор Хези Леви. Профессор опасается, что новые варианты вируса могут стать устойчивыми к вакцине, поэтому он считает нужным продлить общенациональные ограничения по коронавирусу, которые истекают 5 февраля, по крайней мере до 7 февраля. Читайте подробнее: В Израиле опасаются неэффективности вакцин против новых штаммов SARS-CoV-2

13:14 03.02.2021 Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто 26 раз сдавал положительные тесты на коронавирус. Читайте также: Футболист «Барселоны» 26 раз сдавал положительные тесты на коронавирус

13:35 03.02.2021 Эпидемиологическая обстановка в греческом регионе Аттика беспокоит» правительство страны, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас поздно вечером 2 февраля в интервью телеканалу, добавив, что число госпитализаций неуклонно растет. «У нас пандемия, огромный кризис общественного здравоохранения и гибнут люди. Первая забота министерства здравоохранения, первая забота правительства, первая забота всего общества — это защита друг друга, пожилых людей, уязвимых групп населения, наших семей», — сказал Кикилиас. Читайте подробнее: В Европе идет третья волна пандемии коронавируса — минздрав Греции

13:46 03.02.2021 Антикоронавирусную вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не стоит использовать жителям Финляндии старше 70 лет. Такую рекомендацию выпустил 3 февраля финский Национальный институт здравоохранения и социального развития. Об этом: В Финляндии вакцину AstraZeneca не рекомендуют людям старше 70 лет

13:49 03.02.2021 Финские власти с 8 февраля увеличивают время работы пункта тестирования на коронавирусную инфекцию лиц, пересекающих границу России с Финляндии на пропускном пункте Ваалимаа (с российской стороны — МАПП Торфяновка). Подробности в материале: Финские власти усиливают тестирование на коронавирус на границе с РФ

14:01 03.02.2021 Переговоры о поставках антикоронавирусной вакцины «Спутник V» на Филиппины продолжаются, власти ведут диалог с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес, сообщает издание Manila Bulletin. Об этом: Филиппины продолжают переговоры с РФ о поставках препарата «Спутник V»

14:18 03.02.2021 Главный инфекционист министерства здравоохранения Латвии Уго Думпис назвал хорошими результаты третьей фазы исследования российской вакцины «Спутник V», опубликованные в международном медицинском журнале The Lancet. Читайте подробнее: В Латвии оценили результаты исследований вакцины «Спутник V»

14:24 03.02.2021 В Никарагуа официально зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в интервью Sky News заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Никарагуа только что одобрила «Спутник V», — сказал Дмитриев. Подробности в материале: Никарагуа зарегистрировала вакцину «Спутник V»

14:34 03.02.2021 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована министерством здравоохранения Никарагуа. Об этом 3 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Читайте подробнее: В Никарагуа зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

14:40 03.02.2021 Партии вакцины от COVID-19, разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca, продолжат поступать на территорию Швеции в ограниченных объемах до марта. Однако это не повлияет на целевые показатели шведских властей вакцинировать все взрослое население к середине лета текущего года. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию населения Швеции. Об этом: Все жители Швеции смогут вакцинироваться от COVID-19 к середине лета — SVT

14:45 03.02.2021 Согласно данным последнего опроса SVT/Novus, обе главные оппозиционные партии в Швеции укрепили свои позиции по сравнению с итогами парламентских выборов 2018 года. Однако результатом прошедшего 2020 года, отмеченного пандемией коронавируса, стало то, что партия «Шведских демократов» потеряла статус лидера оппозиции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: «Шведские демократы» перестали быть лидерами оппозиции — SVT

14:56 03.02.2021 За последние 24 часа в Испании от COVID-19 погибшими были признаны еще 724 человека, что является самым высоким показателем смертности в течение третьей волны пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщило издание El Mundo. Об этом: В Испании за сутки от COVID-19 скончались 724 человека

15:01 03.02.2021 В Гранаде Ассоциация родителей учеников обратилась к Хунте (правительству) Андалусии с просьбой оставить школы открытыми, но разрешить семьям самим решать отводить ли своих детей в школу или нет, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило издание El Mundo. Читайте подробнее: В Гранаде призвали ввести свободное посещение школ из-за пандемии

15:02 03.02.2021 Согласно предварительным данным исследователей из медицинского комплекса Mount Sinai (Нью-Йорк, США), изучивших со своими французскими коллегами наличие антител в организмах 109 человек, людям, перенесшим COVID-19, нужна только одна доза вакцины. Для данной категории населения ревакцинация, утверждают ученые, не требуется. Об этом сообщило издание El Mundo. Об этом: Переболевшим COVID-19 может потребоваться одна доза вакцины — El Mundo

15:03 03.02.2021 Профессор клинической бактериологии Агнес Уолд в своем интервью телеканалу SVT заявила, что следующий шаг кампании по вакцинации населения Швеции от COVID-19, то есть использование онлайн-записи и идентификатора, привязанного к банковскому счету, может привести к негативным последствиям. Об этом: Профессор назвала онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 «недемократичной»

15:03 03.02.2021 Раздача масок в метро Нью-Йорка. (сс) Marc Hermann. MTA NYC Transit

15:06 03.02.2021 Согласно порядку вакцинации населения Швеции от COVID-19, граждане не могут произвольно выбирать, вакциной от какого производителя они хотят привиться. Об этом со ссылкой на Ричарда Бергстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Швеции, сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: SVT: жители Швеции лишены права выбирать вакцину от COVID-19 для прививки

15:08 03.02.2021 В настоящее время Севшё, расположенный в южной части Швеции, является наиболее пострадавшим от коронавируса муниципальным образованием в стране. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Согласно данным Агентства общественного здравоохранения, с 18 по 24 января 23 273 жителя Швеции показали положительный результат теста на COVID-19, что соответствует 0,22% населения страны. Об этом: В шведском муниципалитете за неделю коронавирусом заразился 1% жителей

15:14 03.02.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 134,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 134,3 тыс. носителей коронавируса

15:16 03.02.2021 3 февраля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц МИКТА. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте также: Главы МИД стран-участниц МИКТА обсудили будущее объединения

15:17 03.02.2021 Диалог Германии и России по возможному производству и вопросам допуска вакцины «Спутник V» идёт на самых разных уровнях. Об этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил 3 февраля на онлайн-конференции «Европа — 2021», организованной рядом германских изданий. Читайте также: Власти ФРГ ведут диалог с РФ по «Спутнику V» на самых разных уровнях

15:19 03.02.2021 Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона», сообщила 3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Россия передала Белоруссии вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

15:20 03.02.2021 Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что использование российской вакцины от COVID-19 на территории страны возможно. Однако для этого она должна быть одобрена контрольным ведомством Евросоюза. Об этом сообщила газета El Mundo. Об этом: Власти Испании допустили возможность применения в стране «Спутника V»

15:27 03.02.2021 Правительство Испании приняло решении об ограничении въездных рейсов из Бразилии и Южно-Африканской Республики, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих странах. Об этом сообщила газета El País. Подробности в материале: Испания приостановила авиасообщение с Бразилией и ЮАР

15:28 03.02.2021 В Абхазии снижаются темпы распространения коронавируса, что позволяет начать постепенно отменять карантинные ограничения в отношении школ и детских садов. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 3 февраля заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на расширенном совещании правительства. Читайте также: В Абхазии снижаются темпы распространения коронавируса — врач

15:28 03.02.2021 Прохождение пограничного контроля в аэропорту США. (сс) U.S. Customs and Border Protection

15:30 03.02.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1711 и превысило 251,7 тыс. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 1711 случаев заражения коронавирусом

15:30 03.02.2021 Было совершенно очевидно, что фармацевтические гиганты, разрабатывая вакцину от коронавируса, преследовали не только исключительно гуманистические цели. Пандемия — прекрасная возможность заработать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Подробности в материале: Ничего человечного — просто бизнес: аналитик о прибыли Pfizer

15:34 03.02.2021 В марте 2021 года на территории Франции начнётся производство вакцины от COVID-19 Moderna. Об этом в интервью телеканалу RTL сообщила министр по делам промышленности Франции Аньес Панье-Рюнаше. Подробности в материале: Франция начнёт производить вакцину от COVID-19 Moderna

15:46 03.02.2021 Китайская компания «Кэсин Чжунвэй», которая является дочерней структурой Sinovac Biotech, намерена вывести на рынок свою инактивированную вакцину от коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Китае принята заявка на вывод вакцины «Синовак» на рынок

15:55 03.02.2021 В Южной Корее выявили пять случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили ещё пять носителей новых штаммов SARS-CoV-2

15:56 03.02.2021 Поправки к законам, позволяющие подвергать штрафу как физических лиц, так и компании, за невыполнение связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничительных требований, приняли власти Японии. Об этом 3 февраля рассказал журналистам Ёсихидэ Суга в связи с утверждением данных поправок в верхней Палате советников японского парламента. Подробности в материале: В Японии ввели штрафы за несоблюдение связанных с пандемией ограничений

16:12 03.02.2021 Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что карантин — «это не неизбежный исход» для страны, и рассказал, как его можно предотвратить. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает BFM TV. «Количество заражений в день по-прежнему остается стабильным… Но ситуация пока, очевидно, неустойчивая: количество пациентов в больницах и в реанимации остается большим», — заявил пресс-секретарь французского правительства. «Эти цифры показывают, что мы пока не столкнулись ни с затишьем, ни с бурей. Мы все еще можем сражаться вместе, веря в ответственность граждан Франции. Во время первого и второго карантина, с самого начала этого кризиса французы доказывали свое стремление совместно сражаться с вирусом. И снова ситуация в наших руках: карантин — не неизбежный исход. Коллективные усилия позволят нам его избежать», — пояснил он. Подробности в материале: Во Франции рассказали, как избежать антикоронавирусного карантина

16:14 03.02.2021 Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 3 февраля. Как оказалось — привиты уже более 1,3 миллиона человек (включая тех, кто был привит уже дважды, так и тех, кто получил только одну дозу вакцины). Об этом передает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Польше вакцинированы от COVID-19 более 1,3 млн человек

16:22 03.02.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 124 человека. Данная информация была опубликована 3 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 124 человека

16:23 03.02.2021 Современный Евросоюз «не имеет ничего общего с солидарностью и действует лишь в интересах Германии». Об этом 3 февраля заявил профессор Мечислав Рыба из Католического университета Люблина (Польша) в интервью Polskie Radio 24. «Проблемы с закупкой вакцин от COVID-19 в очередной раз показали запоздалую и вялую реакцию европейских институтов. Национальные правительства гораздо эффективнее и быстрее справляются с конкретными задачами, а ЕС не имеет ничего общество с солидарностью и действует активно только когда этого требуют интересы Германии», — заявил Рыба. Читайте также: Евросоюз действует в «интересах Германии» — польский профессор

16:37 03.02.2021 Российскую вакцину «Спутник V» начинают признавать даже те, кто до недавнего момента относился к ней со скепсисом. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Российская вакцина получает мировое признание — депутат

16:38 03.02.2021 Посольство Российской Федерации в Мексике отметило, что Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) одобрила использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Российские дипломаты приветствовали решение надзорного ведомства Мексики. Об этом сообщила газета La Jornada. Подробности в материале: Посольство РФ в Мексике приветствует одобрение в стране вакцины Sputnik V

16:41 03.02.2021 Отныне у скептиков исчезнет повод сомневаться в эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Вакцина «Спутник V» доказала соответствие международным стандартам

16:46 03.02.2021 Публикация результатов исследований российской вакцины «Спутник V» даст мощный импульс для её популяризации в других странах. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Об этом: «Для нас это большая победа» — о выводах о российской вакцине в The Lancet

16:52 03.02.2021 Публикация результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» вызовет дополнительный интерес к ней из-за рубежа, но это не повлияет на доступность вакцины внутри России. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Повлияет ли производство «Спутник V» в других странах на доступность в РФ?

16:55 03.02.2021 Вакцина от коронавируса ''Спутник V'' Дарья Драй © ИА REGNUM

16:56 03.02.2021 Настоящие специалисты и иностранные фирмы изначально непредвзято относились к вакцинам, разрабатываемым в России. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Об этом: Реальные эксперты сразу оценили по достоинству российскую вакцину — депутат

17:40 03.02.2021 Антонио Фаллико, глава ассоциации «Познаём Евразию», которая занимается продвижением вакцины «Спутник V» в Европе, в интервью RT заявил, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС могут одобрить использование российской вакцины.

17:43 03.02.2021 По словам Антонио Фаллико, было много обращений со стороны ряда европейских стран — Германии, Франции, Италии и других государств. Это особенно заметно сейчас, когда Pfizer, AstraZeneca и другие производители вакцин замедляют поставки обещанных препаратов. У болезни нет границ, так же как и у науки. Хотят они этого или нет, но эти страны вынуждены искать, где есть вакцины, которые можно было бы использовать.

17:47 03.02.2021 Сербия намерена при поддержке России начать самостоятельное производство вакцины «Спутник V». Об этом сообщила администрация сербского лидера по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем 3 февраля.

17:48 03.02.2021 Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», gov39.ru

17:54 03.02.2021 В Чили началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Первой вакцину сделали 93-летней женщине.

18:03 03.02.2021 Хотя число граждан Черногории, которые готовы вакцинироваться от коронавируса, постоянно растет, однако всё еще многих останавливают опасения, что вакцина прошла клинические испытания слишком быстро, и опасения по поводу возможных побочных эффектов. Подробности в материале: В Черногории ещё высок процент людей, боящихся вакцины от коронавируса

18:08 03.02.2021 3 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которого продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.

18:15 03.02.2021 Группа международных экспертов ВОЗ 3 февраля посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии, иностранные специалисты ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории, сообщает китайский телеканал CGTN. Сообщается, что экспертов впечатлил общий уровень профессионализма в институте. Вместе с тем отмечается, что лаборатория P4 в Ухане присоединится к сети референс-лабораторий ВОЗ, созданной для развития сотрудничества в области глобального здравоохранения.

18:21 03.02.2021 Вопрос о применении российской вакцины от коронавируса в ЕС имеет отношение к внешней политике и политике безопасности, заявил в ходе онлайн-конференции «Европа 2021» глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.

18:22 03.02.2021 «Нужно посмотреть, какие объемы (вакцины) там (в России) вообще есть в наличии. Как я понимаю, Россия уже очень интенсивно использует эту вакцину, это вполне связано с внешнеполитическими целями, когда собственное население не получило широкого спектра предложений о вакцинации. Поэтому мы видим, что этот вопрос о вакцинации, предложение вакцины, кто, как и когда — это всегда имеет в эту пандемию внешнеполитический компонент, компонент политики безопасности», — заявил Шпан, отвечая на вопрос журналиста, ведет ли Берлин уже переговоры о закупках «Спутника V». РИА Новости

18:23 03.02.2021 Вакцина BNT162b2 (BioNTech, Pfizer). (сс) Mark DePass.

18:56 03.02.2021 92-летний португалец оказался живым после собственных похорон. Как выяснилось, медики перепутали его с другим пациентом, который умер. Семья не могла присутствовать на похоронах в связи с коронавирусными ограничениями. Через 20 дней оказалось, что их почтенный родственник жив. Как пишет газета Euro Weekly News, мужчина попал в больницу в городе Оливейра-ди-Аземейш из-за респираторного заболевания и провел в госпитале два месяца, где и заразился коронавирусом.

19:30 03.02.2021 Власти Монголии решили ввести карантин в Улан-Баторе с 11 февраля до 23 февраля. Дополнительные ограничения связаны с наступлением одного из главных монгольских праздников «Цагаан сар» — Нового года по лунному календарю. Об этом: С 11 февраля в столице Монголии введут карантин

20:12 03.02.2021 Японцы в защитных масках в Токио. (сс) Melvinnnnnnnnnnn (FN2187)

20:14 03.02.2021 Сербия рассчитывает наладить самостоятельное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии Александра Вучича по итогам его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом: Сербия будет самостоятельно производить «Спутник V» при помощи России

20:15 03.02.2021 Армения готова закупить дополнительные партии вакцины «Спутник V». Об этом заявила 3 февраля министр здравоохранения АрменииАнаит Аванесян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным.

20:15 03.02.2021 Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен пройти в Сингапуре, снова переносят из-за пандемии. Об этом 3 февраля сообщает BBC. Читайте также: Всемирный экономический форум снова перенесен

20:24 03.02.2021 По данным на3 февраля, в Италии умерли 89 820человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на477 (днем ранее— на 499). Число подтвержденных носителей выросло на13 189(днем ранее — на9660). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 583 790 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены434 722человека — на3043 меньше, чем днем ранее. Читайте также: Коронавирус в Италии: прививки сделали 800 тысяч человек

20:36 03.02.2021 Китайские власти обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковках мяса птицы, экспортированного тремя предприятиями российской группы «Черкизово», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции данных компаний в Китай и приступил к проведению расследования. Читайте подробнее: В Китае обнаружили коронавирус на упаковках мяса из России

20:43 03.02.2021 Кипр ужесточает правила въезда на остров для жителей некоторых стран. Все прибывающие на Кипр авиапассажиры обязаны будут в течение 72 часов находиться в самоизоляции, а потом пройти за свой счет лабораторные исследования на коронавирус. Карантин обязателен для всех гостей, прибывающих из стран категорий A и B. Новая мера вводится с субботы, 6 февраля 2021 года, сообщают РИА Новости.

20:44 03.02.2021 Взятие анализа на коронавирус в США. (сс) Maryland GovPics

20:46 03.02.2021 Власти Французской Полинезии закрыли границы для иностранных туристов, сообщаетTravel and Leisure. Страна, в состав которой входят 118 островов, в том числе популярные у путешественников Таити и Бора-Бора, с 3 февраля закрыла границы из-за роста числа зараженных коронавирусом в мире и распространения нового штамма инфекции. Как отмечают РИА Новости, в самом государстве пик заболеваемости был осенью — тогда зафиксировали более 18 тысяч случаев, в последние дни — ни одного.

20:47 03.02.2021 Власти итальянского региона Кампанья (Неаполь) рассчитывают до лета 2021 года завершить вакцинацию населения от коронавируса и объявить регион «свободным от COVID-19», заявил губернатор Кампаньи Винченцо Де Лука.Такой статус позволит привлечь большое число туристов, что (после отсутствия туристов в 2020 году) крайне необходимо и стране в целом, и региону в частности, отметил Де Лука. Об этом: Неаполь намерен стать «свободным от коронавируса»

20:51 03.02.2021 В Дубае со 2 февраля и до конца февраля в рамках антиковидных мер закрываются бары и пабы, время работы ресторанов и кафе будет ограничено до 01:00, развлекательные мероприятия запрещены. Также снижена заполняемость торговых центров до 70%, кинотеатров, развлекательных и спортивных объектов — до 50%.

20:52 03.02.2021 По данным ВОЗ на 3 февраля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 103,36 млн, увеличившись за сутки более чем на 403 тыс. Количество летальных исходов возросло более чем на 12,1 тыс., превысив 2,24 млн.

20:52 03.02.2021 Больше всего подтвержденных случаев заражения на 3 февраля зарегистрировано в США — 26 055 512. Далее следуют Индия (10 777 284), Бразилия (9 229 322), Россия (3 901 204), Великобритания (3 852 627), Франция (3 172 126), Испания (2 705 001), Италия (2 570 608), Турция (2 492 977), Германия (2 237 790), Колумбия (2 104 506) и Аргентина (1 943 548).

20:55 03.02.2021 Медик в защитной одежде в палате для больных COVID-19. США. (сс) Navy Medicine

20:59 03.02.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Европейском союзе в марте текущего года, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Подробности в материале: Евросоюз может одобрить применение «Спутник V» в марте 2021 года

21:10 03.02.2021 По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на 3 февраля, российская вакцина «Спутник V» одобрена в 18 странах — России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

21:13 03.02.2021 Специалисты Национального института химии Словении планируют использовать собственную вакцину от коронавируса для создания назального спрея со схожим эффектом, сообщило 3 февраляСловенское агентство печати. Технология интересна с научной и технической точек зрения, ее также можно использовать для других вирусов и вакцин.

21:14 03.02.2021 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 148 192 проведённых ПЦР-тестов, выявили 8102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 117 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 3 февраля. Об этом: В Турции зафиксировано восемь тысяч новых случаев COVID-19

21:16 03.02.2021 Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправится в Будапешт для изучения венгерского опыта применения российской вакцины «Спутник V». Визит запланирован на 5 февраля.

21:18 03.02.2021 Два новых штамма коронавируса были зафиксированы в Турции. Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, помимо британского штамма, также зарегистрированы два случая южноафриканского и один случай бразильского.

21:19 03.02.2021 Медик в защитном костюме берет анализ на коронавирус. (сс) Maryland GovPics

21:22 03.02.2021 55% жителей Франции выступают за введение в стране «жесткого» карантина для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Elabe и опубликованный 1 февраля BFM TV. Согласно этому исследованию, более половины опрошенных поддерживают «жесткие» карантинные меры. При этом положительно к такому решению относятся 59% лиц в возрасте 18−34 лет и 61% лиц в возрасте 35−49 лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 февраля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что карантин — «это не неизбежный исход» для страны, и рассказал, как его можно предотвратить. Подробности в материале: Более половины французов выступают за «жесткий» карантин — опрос

21:22 03.02.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 960 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 3 февраля. Об этом: В Сербии зафиксировано 1932 новых случая заражения коронавирусом

21:25 03.02.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 403 263 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 12 120 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев заражения коронавирусом

21:42 03.02.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7023 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 2 февраля. Читайте подробнее: В Хорватии зафиксировано семьсот новых случаев COVID-19

21:59 03.02.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2050 проведённых ПЦР-тестов, выявили 642 новых случая коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 3 февраля. Подробности в материале: В Черногории зафиксировано 642 новых случая заражения коронавирусом

22:19 03.02.2021 Анализ на коронавирус в Индии. who.int

22:23 03.02.2021 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 8 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 3 февраля. Читайте также: В Боснии и Герцеговине выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом

22:47 03.02.2021 Публикация итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet говорит о том, что препарат эффективен для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

22:52 03.02.2021 ООН приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V», следует из комментария официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика. «Эта новость весьма приветствуется — о еще одной вакцине. И нам следует поприветствовать ученых во всем мире, которые сделали потрясающую работу в прошлом году», — сказал Дюжаррик. Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы третьих клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, отмечает РИА Новости.

22:55 03.02.2021 Вакцина от коронавируса ''Спутник V'' Дарья Драй © ИА REGNUM

23:31 03.02.2021 Во Франции всего за время пандемии умерли 77 595 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 357 пациентов. Об этом в среду, 3 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 362 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн. Читайте подробнее: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 357 человек

00:51 04.02.2021 Минздрав Финляндии запретил прививать вакциной против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca лиц старше 70 лет, заявила главный врач Финского института здравоохранения Ханна Ноинек на пресс-конференции. Читайте подробнее: В Финляндии запретили прививать вакциной AstraZeneca людей старше 70 лет

00:59 04.02.2021 Германия не исключает начала производства российской вакцины против коронавирусной инфекции на территории Евросоюза, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Германия не исключила производства российской вакцины против COVID-19 в ЕС

02:09 04.02.2021 Специальное приложение на свой смартфон должны устанавливать все достигшие 18 лет туристы, которые прибывают на остров Мауи американского штата Гавайи. Об этом 3 февраля сообщает портал Travel and Leisure. Факт установки программы должен быть подтвержден через специалистов в аэропорту или сотрудников полиции. Приложение рассылает пользователям предупреждение, если они были в контакте с лицом, у которого обнаружили заражение коронавирусом. Об этом: Прибывающих на остров Мауи обязали устанавливать спецприложение на смартфон

02:14 04.02.2021 Власти Кувейта запретили въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь кувейтского правительства Тарек аль-Мезрем в эфире государственного телевидения. Читайте также: Кувейт запретил въезд в страну иностранцам из-за COVID-19

02:28 04.02.2021 Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала на территории Чили, сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера 3 февраля на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Чили стартовала массовая вакцинация от COVID-19

03:22 04.02.2021 Все иностранцы, прибывающие в Швецию, с 6 февраля будут обязаны предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен 3 февраля в ходе пресс-конференции. Читайте также: Швеция обязала иностранцев предоставлять при въезде тест на коронавирус

03:24 04.02.2021 Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут начать применять и в Швеции, заявил координатор по вакцинации в стране Рикард Бергстрём газете Aftonbladet. Читайте также: В Швеции не исключили применения российской вакцины против COVID-19

03:40 04.02.2021 Бразилия планирует для иммунизации населения от коронавируса приобрести партии российской вакцины «Спутник V» и индийской Covaxin. Об этом вечером 3 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: Бразилия планирует закупить для вакцинации «Спутник V» и индийский Covaxin

04:32 04.02.2021 Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли около 10 млн жителей Великобритании, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок 3 февраля на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Британии более 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19

04:35 04.02.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 451 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили более 450 зараженных коронавирусом

05:04 04.02.2021 Еще 56 002 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Бразилии за последние сутки. Об этом 3 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава. Таким образом, общее количество подобных фактов, подтвержденных на территории страны с начала пандемии, достигло 9 339 420. Из них 8 236 864 завершились выздоровлением пациентов. Читайте также: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 52 тысячи

05:43 04.02.2021 Первые случаи заражения «южноафриканским» и «бразильским» вариантами коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в Турции. Об этом сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа 3 февраля на своей странице в Twitter. Читайте также: В Турции выявили первые случаи заражения еще двумя штаммами коронавируса

05:56 04.02.2021 Переговоры о возможной закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» ведут чилийские власти, 3 февраля заявил глава минздрава Чили Энрике Парис в эфире радиостанции «Bio-Bio». Об этом: Власти Чили начали переговоры о возможной закупке вакцины «Спутник V»

06:31 04.02.2021 Россия смогла удивить Запад впервые за более чем полвека, выпустив вакцину от коронавируса «Спутник V», написал 3 февраля немецкий обозреватель Жак Шустер в статье для издания Welt. Подробности в материале: На Западе удивились российской вакцине от коронавируса — СМИ

06:32 04.02.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 61 086 случаев заражения коронавирусом. 53 017 пациентов уже здоровы. 1509 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6560 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 341 носителя коронавируса

06:35 04.02.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 80 941 случай заражения коронавирусом. 48 958 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1404 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников. Читайте подробнее: Антирекорд: в Албании за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса

06:46 04.02.2021 Pfizer никогда не стал бы фармгигантом, если бы не умел планировать свою деятельность и свои прибыли. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя данные о сумме прибыли, которую в 2021 году рассчитывает получить Pfizer, он пояснил: «Столь оптимистичные прогнозы связаны с тем, что Pfizer одним из первых вошел в рынок вакцин от коронавируса и успел занять на нем огромную нишу. Раннее начало использования вакцины Pfizer, ее изученность и репутация фармкомпании как одного из самых крупных и добросовестных производителей медикаментов, а также политические усилия администрации США обеспечили широкое общемировое распространение данной вакцины. В условиях сравнительно невысокой пока конкуренции и повышенного спроса все произведенные дозы вакцины Pfizer, несомненно, будут реализованы. Отсюда и точные цифры прогнозируемой прибыли. Разумеется, рынок не всегда стоит на одном месте и является предсказуемым. На планы американской фармкомпании существенным образом может повлиять конкуренция с другими вакцинами, которые по результатам клинических испытаний и широкого клинического применения могут оказаться более успешными». Об этом: Доктор пояснил, на чём основаны прогнозы о прибыли Pfizer от вакцины

06:50 04.02.2021 Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным институтом химии Словении, может быть использована для создания спрея для носа, дающего схожий результат. Об этом 3 февраля сообщает Словенское агентство печати. Подробности в материале: В Словении хотят создать вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа

06:56 04.02.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 93 510 случаев заражения. 2893 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 20 — за последние сутки. 82 786 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 7831 человек. Об этом: В Северной Македонии за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19

07:05 04.02.2021 Немецкие медики в защитных костюмах. © Raimond Spekking. Wikimedia Commons.

07:06 04.02.2021 Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили 37 случаев локальной передачи коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 37 локальных случаев заражения коронавирусом

07:24 04.02.2021 Переговоры с Россией по поводу приобретения у нее вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» ведут власти Армении. Об этом заявила глава армянского минздрава Анаит Аванесян, 3 февраля сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом: Власти Армении объявили о готовности закупить вакцину «Спутник V»

08:01 04.02.2021 Раздача масок в метро Нью-Йорка. (сс) Marc A. Hermann. MTA New York City Transit.

08:01 04.02.2021 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3234 и превысило 789,6 тыс. Об этом 4 февраля сообщает канадский минздрав. Подробности в материале: В Канаде число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 789,6 тыс

08:02 04.02.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили семь носителей коронавируса

08:02 04.02.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 56 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 56 тыс. носителей коронавируса

08:07 04.02.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 11 тыс. новых носителей SARS-CoV-2

08:19 04.02.2021 Контракт о приобретении еще 10 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer заключили власти Австралии. Об этом 4 февраля сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции в Канберре. Подробности в материале: Австралия заключила контракт о приобретении еще 10 млн доз вакцины Pfizer

08:22 04.02.2021 Почти 34 млн доз вакцины от коронавируса было выдано в США с начала пандемии, согласно статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США за 3 февраля. Читайте подробнее: Темп вакцинации в США показывает устойчивую тенденцию к росту

08:23 04.02.2021 В Тбилиси члены движения «Позор» анонсировали акцию неповиновения во время комендантского часа. Об этом говорится на созданной в соцсети Facebook странице мероприятия. Читайте также: В Тбилиси анонсировали акцию неповиновения

08:23 04.02.2021 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 42 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 февраля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Читайте также: В Китае за сутки выявили более 40 носителей коронавируса

08:27 04.02.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 9,1 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает минздрав страны. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:28 04.02.2021 В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины. Подозреваемые, начиная с сентября прошлого года, заполняли шприцы обычным физраствором, и продавали его под видом вакцины по высокой цене. Сеть продавцов лже-вакцины была выявлена, они действовали Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

08:28 04.02.2021 Чехия стала 20-й страной с количеством выявленных случаев более 1 миллиона. На сегодняшний день почти каждый десятый человек в Чешской Республике заразился коронавирусом.

08:28 04.02.2021 В Нидерландах продлили локдаун до 2 марта из-за британского штамма SARS-CoV-2. Почти полный локдаун был введен 15 декабря. В стране не работают все магазины, за исключением продовольственных.

08:28 04.02.2021 Ужесточены правила въезда в ЕС, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Разрешены только «необходимые» поездки, для них требуется предъявить свежий ПЦР-тест. Однако право на такие поездки также могут ограничивать властями страны.

08:32 04.02.2021 Соблюдение социальной дистанции в Австралии. (сс) Suzy Nunes.

08:39 04.02.2021 64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили более 60 носителей коронавируса

08:40 04.02.2021 В службе здравоохранения Джакарты заявили, что 78 260 медицинских работников в столице Индонезии привили от COVID-19, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В столице Индонезии от коронавируса привили 78 тысяч медиков

08:47 04.02.2021 Власти Колумбии в настоящее время ведут переговоры с производителями российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» о возможности приобретения данного препарата. Об этом 4 февраля сообщил колумбийский министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента страны в соцсети Twitter. Подробности в материале: Россия и Колумбия ведут переговоры по вакцине «Спутник V»

08:50 04.02.2021 3 февраля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале поставок 4,2 миллиона вакцин от COVID-19 в Иран с февраля 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Об этом: Министр: Иран в ближайшее время импортирует 4,2 млн вакцин от COVID-19

08:54 04.02.2021 3 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за сутки коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 79 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унёс жизни 79 человек

08:56 04.02.2021 Число заболеваний от коронавируса и уровень госпитализации в США показывают устойчивую тенденцию к снижению, заявила руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Об этом 3 февраля пишет CNN. Читайте подробнее: Число новых случаев COVID-19 в США снизилось на 13,4%

09:25 04.02.2021 Вакцинация против коронавируса вакциной компании Moderna. (сс) SC National Guard.

09:28 04.02.2021 Координатор вакцинации населений от COVID-19 в Швеции Рикард Бергстрём допустил использование в стране российской вакцины «Спутник V», сообщает газета Aftonbladet. Читайте подробнее: В Швеции допустили возможность использования «Спутника V»

09:38 04.02.2021 В Индии уже в ближайшие несколько месяцев могут начать использовать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил представитель руководства индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories Дипака Сапра, сообщает телеканал NDTV. Читайте также: Использовать российский «Спутник V» в Индии начнут весной

09:49 04.02.2021 Врач в защитном костюме. Филиппины. (сс) Judgefloro.

09:52 04.02.2021 Карантинные ограничения в Абхазии можно будет начать снимать, если в стране в течение длительного периода сохранятся низкие темпы распространения коронавируса. Такое заявление, как передает агентство «Апсадгьыл-инф», сделала 3 февраля главный санитарный врач республики Людмила Скорик на расширенном совещании правительства. Об этом: Главный санитарный врач Абхазии назвала условия снятия карантина

09:53 04.02.2021 Западные страны оказались впечатлены российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», пишет журналист Жак Шустер в статье для немецкой газеты Die Welt. Подробности в материале: В Германии сравнили «Спутник V» с запуском СССР первого спутника Земли

10:01 04.02.2021 На Украине более 23 тыс. человек скончались от последствий, вызванных COVID-19. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:07 04.02.2021 Доказательств того, что коронавирус возник на уханьском рынке морепродуктов Хуанань, пока нет. Об этом заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. «На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это… Рынок весьма далёк от совершенства… Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошёл вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», — отметил эксперт. По его словам, рынок уже не в том состоянии, в котором был, сейчас он закрыт, идёт снос, но даже сейчас можно сделать такой вывод.

10:08 04.02.2021 В Мексике зафиксировали «рекорд» по количеству смертей от коронавируса за сутки — 1707.

10:08 04.02.2021 По данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся в США превысило 450 тыс., всего в стране выявили более 26,55 млн случаев заболевания.

10:09 04.02.2021 Швеция, возможно, будет использовать «Спутник V», сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на координатора вакцинации в Королевстве, Рикарда Бергстрёма.

10:09 04.02.2021 В Греции второй день подряд выявляют более тысячи инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки — 1151.

10:09 04.02.2021 Италия обратилась к европейскому регулятору за ускорением оценки российской вакцины, чтобы её можно было применять в стране.

10:13 04.02.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 16 605 исследований на SARS-CoV-2 выявили 583 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 580 носителей коронавируса

10:33 04.02.2021 В Тбилиси, Рустави и Кутаиси основные карантинные ограничения будут сняты не с 1 марта, как было объявлено раньше, а в феврале. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Подробности в материале: В Грузии объявили о досрочной отмене карантинных мер

10:40 04.02.2021 Одним из признаков развития COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может быть покраснение пальцев ног. Об этом 4 февраля сообщил врач Хусейн Абде, слова которого приводит британский таблоид Daily Express. Подробности в материале: Врач рассказал о необычном симптоме COVID-19

10:41 04.02.2021 Вакцина против коронавируса от компании Moderna. (сс) Staff Sgt. Betty Chevalier.

11:14 04.02.2021 Рынки, кафе и рестораны в Грузии смогут открыться во всех городах в феврале. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в ходе брифинга. Об этом: В Грузии анонсировали возобновление работы рынков и ресторанов

11:34 04.02.2021 В Великобритании стартовали клинические испытания вакцин против COVID-19 по смешиваемости и сочетаемости. Как сообщили в правительстве Соединённого Королевства 4 февраля, на проведение инновационного исследования из бюджета будет направлено 7 миллионов фунтов стерлингов. Читайте также: Испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer стартовали в Великобритани

11:36 04.02.2021 В случае, если производители вакцин от COVID-19 из России и Китая подадут соответствующую заявку, Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) должно без политических пристрастий провести проверку этих препаратов. Об этом 4 февраля написал на своей странице в соцсети Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом: Курц призвал еврорегулятор не «табуировать» заявки из РФ и КНР по вакцине

11:40 04.02.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 февраля 2021 года выявлено 104 382 872 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 514 885 случаев.

12:05 04.02.2021 Штраф за повторное нарушение масочного режима в Грузии будет удвоен. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Подробности в материале: В Грузии ужесточат наказания за нарушение масочного режима — Гахария

12:07 04.02.2021 Правительство Никарагуа после выдачи разрешения на использование российской вакцины «Спутник V» ведет переговоры с РФ, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время. Подробности в материале: Никарагуа ведёт переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

12:09 04.02.2021 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга japan.kantei.go.jp.

12:10 04.02.2021 Италия обратилась к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с просьбой ускорить научную оценку российской вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает портал unicitta. it. Подробности в материале: Италия торопит ЕС с оценкой российской вакцины от COVID-19

12:16 04.02.2021 Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 765 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии. Читайте также: В Грузии за сутки оштрафовали более 700 человек из-за пандемии

12:17 04.02.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили пять носителей коронавируса

12:34 04.02.2021 Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 4 февраля встречу с послом Германии в Южной Корее Майклом Райффенстюэлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте также: Представители Южной Кореи и Германии обсудили вопросы сотрудничества

12:39 04.02.2021 В настоящее время в Швеции зарегистрировано еще 55 смертельных случаев, предположительно, вызванных побочными эффектами вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Государственного фармацевтического управления сообщила газета Fria Tider. Подробности в материале: В Швеции после вакцинации от COVID-19 умерли еще 55 человек — Fria Tider